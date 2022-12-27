日本收緊入境｜縱橫遊準備遊日客可轉團或退款 國泰及香港快運正評估情況 盡快公布安排

日本針對中國內地放寬出入境檢疫，宣布從本周五零時起，從中國內地、香港和澳門抵達的旅客，限制在日本4個機場入境，分別是成田機場、羽田機場、關西機場和名古屋中部機場。目前是北海道滑雪旺季，不少本港遊日旅行團受到影響。縱橫遊宣布，得悉消息後，正向航空公司查詢回程航班安排，透過不同交通工具配合，盡量安排客人如期回港；就準備出發客人，正了解如何調配航班，調整行程讓客人決定是否轉團，不轉團可全數退款。EGL東瀛遊亦正聯絡航空公司，盡快與受影響客人個別跟進，並謂「受影響客人數量較多」。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，目前在日本的客人數目有近800名，約20團，大部分遊北海道，而準備出發的旅行團影響較大，因農曆新春旺季在即，尤其航空公司提供加班機前往北海道。他估計12月底至1月底，有「千幾兩千」客人受影響，加上節慶假團有價有市，或失三至四成生意。他解釋，除非客人非常想到4個機場以外的地方，否則相信不會特意轉乘內陸機或其他交通工具往返指定機場，惟冀客人願意轉團留住生意。他預料，仍「飛得」的機場航班價格會上調。至於會否認為是與內地通關帶來日方收緊措施的代價，他說停飛2、3年也試過，形容是「小意思」，以平常心面對。

香港快運盡快公布最新安排

國泰回覆本報查詢時表示，截至目前為止，往返日本航班，包括福岡和札幌如常運作，正索取日本政府最新入境安排更多資訊及評估情況，將透過網站向顧客及各界發放有關事宜最新消息，明日下午提供進一步資訊，顧客現階段毋須致電客戶服務團隊查詢。至於香港快運則透過社交平台發文，指現正就日本政府當局的新措施進行評估，會盡快公布受影響航班之最新安排。

國泰航空、HK Express香港快運及香港航空傍晚已不能預訂30日起非指定機場航線。國泰本月12月1日及16日才剛復飛北海道和福岡航線；香港快運則本年8月及10月始復飛福岡和沖繩等航線。香港航空則11月初起復飛沖繩和札幌航線。

港旅客感失預算 憂機場混亂

日本政府突然宣布香港航班只能在4個機場升降，當中不包括札幌千歲機場以及沖繩那霸機場，換言之，港人擬不改行程如常到目的地，便只能用迂迴路線。教車師傅陳先生計劃2月到北海道滑雪，已為預訂酒店、機票全數付款，感大失預算，視乎航空公司安排，或考慮東京落地後轉乘內陸機繼續行程。

新婚的陳太則計劃1月8日到關西和名古屋度蜜月，雖航班暫不受收緊措施影響，但憂慮中港澳客聚腳4個機場，擔心相關機場能否應付、會否帶來出入境混亂，惟計劃預留更多時間到機場報到。