日本收緊入境｜縱橫遊稱仍可派「吉機」接旅客回港　下月料約6萬人受影響

日本政府宣布，周五起限制來自中國內地、香港、澳門的航班，將只能使用東京成田、羽田、關西和名古屋中部四個機場。
周五後仍可派「吉機」接客回港
縱橫遊執行董事袁振寧在電台節目表示，按照禁令，換言之北海道、福岡和沖繩將沒有直航機回港，如何安排在當地的客人返港最重要。他引述航空公司表示，目前已取得共識，暫時可以派「吉機」在該等地區接走客人，即使過了周五(30日)回程都沒有問題。
至於今日起才出發的旅客，袁振寧表示，因應當局最新的宣布，旅行社昨晚已經取消今明兩日的兩班北海道加班機，以保障客人。而相關行程的回程時間將會是星期五之後，目前存在不確定性，日本當局有權不准航空公司派「吉機」接客人回港。故今日會先安排該兩班機能否改其他日子出發，否則會全數退款予客人。
料下月約有6萬人受影響
袁振寧表示，1月份北海道、福岡和沖繩航綫沒有實際受影響客人的數字，預料有5、6萬人。因為札幌一個星期有十多班機，福岡亦有10班機，合共幾萬個座位都滿座，下月是農曆新年加上加班機，整體受影響人次比較大。
他又表示，安排轉機到該三個地區的可能性不大，一來要取得國際航綫才能在日本國內安排轉機，不能突然加開航班，二來如果經韓國首爾、台灣台北轉機，比較轉折和辛苦，可能「貼錢買難受」，建議客人改為直航到東京、大阪和名古屋。
另外，原定在明年1月12日開辦往日本成田機場的大灣區航空，因為日本政府收緊有關政策，要求中港澳旅客只准使用4個機場以及禁止增加航班影響，大灣區航空已決定推遲有關航線的啟航日期。大灣區航空原定每日一班往返日本成田機場，首航的航班預約原本已滿，然而該公司目前已停止預訂。