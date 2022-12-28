日本收緊入境｜縱橫遊稱仍可派「吉機」接旅客回港　下月料約6萬人受影響

日本政府宣布，周五起限制來自中國內地、香港、澳門的航班，將只能使用東京成田、羽田、關西和名古屋中部四個機場。

周五後仍可派「吉機」接客回港

縱橫遊執行董事袁振寧在電台節目表示，按照禁令，換言之北海道、福岡和沖繩將沒有直航機回港，如何安排在當地的客人返港最重要。他引述航空公司表示，目前已取得共識，暫時可以派「吉機」在該等地區接走客人，即使過了周五(30日)回程都沒有問題。

至於今日起才出發的旅客，袁振寧表示，因應當局最新的宣布，旅行社昨晚已經取消今明兩日的兩班北海道加班機，以保障客人。而相關行程的回程時間將會是星期五之後，目前存在不確定性，日本當局有權不准航空公司派「吉機」接客人回港。故今日會先安排該兩班機能否改其他日子出發，否則會全數退款予客人。

料下月約有6萬人受影響

袁振寧表示，1月份北海道、福岡和沖繩航綫沒有實際受影響客人的數字，預料有5、6萬人。因為札幌一個星期有十多班機，福岡亦有10班機，合共幾萬個座位都滿座，下月是農曆新年加上加班機，整體受影響人次比較大。

他又表示，安排轉機到該三個地區的可能性不大，一來要取得國際航綫才能在日本國內安排轉機，不能突然加開航班，二來如果經韓國首爾、台灣台北轉機，比較轉折和辛苦，可能「貼錢買難受」，建議客人改為直航到東京、大阪和名古屋。