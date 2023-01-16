日本收緊入境｜香港快運：取消部分2月1日至16日來往日本航班

日本收緊內地旅客入境限制，並局部限制香港航班於日本升降。香港快運今日(16日)下午宣布，鑑於日本當局限制航空公司營運由香港特區飛前日本之航班班次，HK Express將會取消部分於今年2月1日至16日來往日本的航班。

香港快運取消部分於今年2月1日至16日來往日本的航班。(資料圖片)

受影響的 航班如下：

由香港出發往日本之航班

目的地：沖繩

UO820：2023 年 2 月 2 日、 4 日、 6 日、 8 日、 11 日、 13 日、 15 日

目的地：大阪 - 關西

UO688：2023 年 2 月 3 日、 10 日

UO898：2023 年 2 月 2 日

目的地：東京 - 羽田

UO622：2023 年 2 月 1 日至 16 日

目的地：東京 - 成田

UO646：2023 年 2 月 2 日、 4 日、 7 日、 9 日、 11 日、 14 日、 16 日

UO650 ： 2023 年 2 月 1 日、 8 日、 15 日

由日本出發往香港之航班

出發地：沖繩

UO821：2023 年 2 月 11 日、 13 日、 15 日

出發地：大阪 - 關西

UO689

2023 年 2 月 10 日

出發地：東京 - 羽田

UO623：2023 年 2 月 10 日至 16 日

出發地：東京 - 成田

UO647：2023 年 2 月 11 日、 14 日、 16 日

UO651：2023 年 2 月 15 日

機票安排提供更 改日期及退款選項

香港快運表示，在機票安排上，因航班取消而受影響之旅客將會收到電子郵件和短訊通知，並會提供更改出發日期及退款選項。