日本收緊入境｜香港快運：取消部分2月1日至16日來往日本航班

日本收緊內地旅客入境限制，並局部限制香港航班於日本升降。香港快運今日(16日)下午宣布，鑑於日本當局限制航空公司營運由香港特區飛前日本之航班班次，HK Express將會取消部分於今年2月1日至16日來往日本的航班。
受影響的航班如下：
由香港出發往日本之航班
- 目的地：沖繩
- UO820：2023年2月2日、4日、6日、8日、11日、13日、15日
- 目的地：大阪-關西
- UO688：2023年2月3日、10日
- UO898：2023年2月2日
- 目的地：東京-羽田
- UO622：2023年2月1日至16日
- 目的地：東京-成田
- UO646：2023年2月2日、4日、7日、9日、11日、14日、16日
- UO650：2023年2月1日、8日、15日
由日本出發往香港之航班
- 出發地：沖繩
- UO821：2023年2月11日、13日、15日
- 出發地：大阪-關西
- UO689
- 2023年2月10日
- 出發地：東京-羽田
- UO623：2023年2月10日至16日
- 出發地：東京-成田
- UO647：2023年2月11日、14日、16日
- UO651：2023年2月15日
機票安排提供更改日期及退款選項
香港快運表示，在機票安排上，因航班取消而受影響之旅客將會收到電子郵件和短訊通知，並會提供更改出發日期及退款選項。