熱門搜尋:
C觀點 THE FIRST SLAM DUNK 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-01-16 16:39:35

日本收緊入境｜香港快運：取消部分2月1日至16日來往日本航班

分享：

日本收緊內地旅客入境限制，並局部限制香港航班於日本升香港快運今日(16日)下午宣布，鑑於日本當局限制航空公司營運由香港特區飛前日本之航班班次，HK Express將會取消部分於今年21日至16日來往日本的航班。

香港快運取消部分於今年2月1日至16日來往日本的航班。(資料圖片)

香港快運取消部分於今年2月1日至16日來往日本的航班。(資料圖片)

受影響的航班如下：

 由香港出發往日本之航班

  • 目的地：沖繩
  • UO820：202322日、4日、6日、8日、11日、13日、15

 

  • 目的地：大阪-關西
  • UO688：202323日、10
  • UO898：202322

 

  • 目的地：東京-羽田
  • UO622：202321日至16

 

  • 目的地：東京-成田
  • UO646：202322日、4日、7日、9日、11日、14日、16
  • UO650202321日、8日、15 

 

由日本出發往香港之航班

  • 出發地：沖繩
  • UO821：2023211日、13日、15

 

  • 出發地：大阪-關西
  • UO689
  • 2023210 

 

  • 出發地：東京-羽田
  • UO623：2023210日至16

 

  • 出發地：東京-成田
  • UO647：2023211日、14日、16
  • UO651：2023215

機票安排提供更改日期及退款選項

香港快運表示，在機票安排上，因航班取消而受影響之旅客將會收到電子郵件和短訊通知，並會提供更改出發日期及退款選項。 

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受