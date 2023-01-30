日本收緊入境｜HK Express再取消航班　涉2月17日至3月2日來往班次(附最新安排)

HK Express再取消多班，由2月17日至3月2日往來日本航班。(資料圖片)

HK Express(香港快運)宣布，由於日本當局繼續限制航空公司，營運由香港飛往日本之航班班次，現時HK Express每周只能營運74班航班前往日本，較2月原本計劃並經已獲得當局批准的每周89班航班，共少15個航班。故此，HK Express將再度取消多班，由2023年2月17日至3月2日往來日本的航班。

一般旅客更改機票手續

HK Express稱，受影響旅客將會收到電子郵件和短訊通知，並會獲提供下列選項：

選項1：原定目的地不變，更改出發日期／時間

•需受機位供應限制

•免費更改*

•無需支付票價差額*

•相關申請必須於原定出發日或之前遞交

•必須於2023年6月30日或之前出發

* 有關安排只適用首次申請

選項 2：訂單全額退款



•退款範圍包括航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）

•相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交

「COVID-19疫苗機票大抽獎」改機票手續

若旅客於香港機場管理局發起的「COVID-19疫苗接種免費機票大抽獎」活動中，贏取了機票禮券獎品，並經已用作兌換於2023年2月17日至2023年3月2日期間出發之航班機票，將可獲提供下列選擇：

•選項1：更改原定目的地之出發日期／時間

•需受機位供應限制

•免費更改*

•無需支付票價差額*

•相關申請必須於原定出發日或之前遞交

•必須於2023年6月30日或之前出發

* 有關安排只適用首次申請

•選項 2：退還已繳付之費用

•退款範圍只適用於航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）

•相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交