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2023-01-30 11:37:47

日本收緊入境｜HK Express再取消航班　涉2月17日至3月2日來往班次(附最新安排)

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HK Express再取消多班，由2月17日至3月2日往來日本航班。(資料圖片)

HK Express(香港快運)宣布，由於日本當局繼續限制航空公司，營運由香港飛往日本之航班班次，現時HK Express每周只能營運74班航班前往日本，較2月原本計劃並經已獲得當局批准的每周89班航班，共少15個航班。故此，HK Express將再度取消多班，由2023年2月17日至3月2日往來日本的航班。

由香港出發往日本之航班

目的地：沖繩
UO820：2023年2月18日、20日、22日、25日、27日、3月1日

目的地：大阪-關西
UO688：2023年2月17日、24日

目的地：東京-羽田
UO622：2023年2月17日至3月2日

目的地：東京-成田
UO646：2023年2月18日、21日、23日、25日、28日、3月2日
UO650：2023年2月22日、3月1日

由日本出發往香港之航班

出發地：沖繩
UO821：2023年2月18日、20日、22日、25日、27日
2023年3月1日

出發地：大阪-關西
UO689：2023年2月17日、24日

出發地：東京-羽田
UO623：2023年2月17日至3月2日

出發地：東京-成田
UO647：2023年2月18日、21日、23日、25日、28日、3月2日
UO651：2023年2月22日、3月1日

一般旅客更改機票手續

HK Express稱，受影響旅客將會收到電子郵件和短訊通知，並會獲提供下列選項：

選項1：原定目的地不變，更改出發日期／時間

•需受機位供應限制
•免費更改*
•無需支付票價差額*
•相關申請必須於原定出發日或之前遞交
•必須於2023年6月30日或之前出發
* 有關安排只適用首次申請

選項 2：訂單全額退款

•退款範圍包括航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）
•相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交

「COVID-19疫苗機票大抽獎改機票手續

若旅客於香港機場管理局發起的「COVID-19疫苗接種免費機票大抽獎」活動中，贏取了機票禮券獎品，並經已用作兌換於2023年2月17日至2023年3月2日期間出發之航班機票，將可獲提供下列選擇：

•選項1：更改原定目的地之出發日期／時間
•需受機位供應限制
•免費更改*
•無需支付票價差額*
•相關申請必須於原定出發日或之前遞交
•必須於2023年6月30日或之前出發
* 有關安排只適用首次申請

•選項 2：退還已繳付之費用
•退款範圍只適用於航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）
•相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交

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