日本放寬香港航班限制 1月8日起准降落全部機場並增加航班 大灣區航空如期增設東京成田線

臨近農曆新年，不少港人都蠢蠢欲動想搶機票「返鄉下」！日本當局今日（1月4日）宣布放寬對香港航班的限制，運輸及物流局長林世雄表示歡迎。另外，首次營辦日本航線的大灣區航空宣布將如期於下周四(1月12日)起增設東京線，每日有一班來往香港與東京成田的航班。
局方表示，日本當局上星期五（12月30日）開始限制當地機場處理香港航班，運輸及物流局連日來一直與日本當局積極溝通，今日再次與日本當局舉行視像會議，得悉日本當局將會放寬限制，由下星期日（1月8日）起，由香港前往日本機場的航班，將可使用成田、羽田、關西、名古屋中部、新千歲、福岡和那霸以外的其他日本機場。航空公司可增加若干由香港前往日本機場的航班，而首次營辦往來香港和日本航線的大灣區航空，亦可如期開展其往來成田機場的新航班。
林世雄局長強調，特區政府會繼續和日本當局跟進，以及要求日方撤回所有針對香港航班的限制，減少對旅客的影響。
大灣區航空下周四起如期飛成田
大灣區航空香港來往東京成田航線的航班時間方面，提供早去晚返航班時間，去程為早上9時20分至下午2時50分，回程為下午4時至晚上8時15分；其中包含一次免費選購座位和一件20kg托運行李。詳情可瀏覽大灣區航空網頁。
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航班
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出發城市
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抵達城市
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出發／抵達時間
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每週航班
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HB530
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香港
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東京（成田）
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0920/1450
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每日
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HB531
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東京（成田）
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香港
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1600/2015
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每日