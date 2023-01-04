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2023-01-04 19:23:30

日本放寬香港航班限制 1月8日起准降落全部機場並增加航班 大灣區航空如期增設東京成田線

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成田機場

日本放寬對香港航班的限制。(資料圖片)

臨近農曆新年不少港人都蠢蠢欲動想搶機票「返鄉下」日本當局今日（14日）宣布放寬對香港航班的限制，運輸及物流局長林世雄表示歡迎。另外，首次營辦日本航線的大灣區航空宣布將如期於下周四(112)起增設東京線，每日有一班來往香港與東京成田的航班

局方表示，日本當局上星期五（1230日）開始限制當地機場處理香港航班，運輸及物流局連日來一直與日本當局積極溝通，今日再次與日本當局舉行視像會議，得悉日本當局將會放寬限制，由下星期日（18日）起，由香港前往日本機場的航班，將可使用成田、羽田、關西、名古屋中部、新千歲、福岡和那霸以外的其他日本機場。航空公司可增加若干由香港前往日本機場的航班，而首次營辦往來香港和日本航線的大灣區航空，亦可如期開展其往來成田機場的新航班。

林世雄局長強調，特區政府會繼續和日本當局跟進，以及要求日方撤回所有針對香港航班的限制，減少對旅客的影響。

大灣區航空下周四起增設東京線

大灣區航空下周四起增設東京線。(大灣區航空網頁圖片)

大灣區航空下周四起如期飛成田

大灣區航空香港來往東京成田航線的航班時間方面，提供早去晚返航班時間，去程為早上920分至下午250分，回程為下午4時至晚上815分；其中包含一次免費選購座位和一件20kg托運行李。詳情可瀏覽大灣區航空網頁

航班

出發城市

抵達城市

出發／抵達時間

每週航班

HB530

香港

東京（成田）

0920/1450

每日

HB531

東京（成田）

香港

1600/2015

每日
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