日本新令不限4機場返港 多間航空公司取消1月航班

日本限制中、港、澳航班明日(30日)起只能使用成田、羽田、關西和名古屋4個機場，且不准增加本港前往日本航班，多家航空公司昨就安排公布相關處理方法，包括取消受影響航班、派機接當地乘客返港及退款。港府獲確認本港航空公司新措施下仍可在各日本機場載客返港，但對收緊入境做法表示非常失望，已去信要求撤回決定。保險業聯會提醒，有關影響屬政府指令，為非保事項，一般旅保或未能提供相關保障。
政府發言人指，據了解周五至明年1月底，本地航空公司受影響離港航班近250班、涉約6萬客，當中4,000名為團客，共涉150個旅行團。發言人並說，已向日方表達強烈關注，亦召開緊急視像會議與日方見面，並與航空公司緊密溝通。
香港航空昨宣布，由明日起暫時取消每日一班前往北海道和沖繩的航班，直至另行通知，已訂購相關機票乘客可獲全額退款；為協助已在當地乘客回港，將另行安排不載客航班飛往當地接載旅客回港。
下月22至25日是本港農曆新年假期。全日空(ANA)表示，下月17至31日期間香港往東京成田周二、四、五及日之NH812航班將取消。日本樂桃航空公布，取消1月20至2月1日香港往大阪航班。原定1月12日開辦往返日本成田機場大灣區航空亦決定推遲啟航日期。國泰網站顯示，明日起至1月11日均未能提供往札幌航班。據了解，國泰將取消明日至1月8日往福岡及新千歲機場航班，期間回程航班如常運作，視乎日本當局政策，再決定下一階段應對。
政府促取消僅限4機場安排
特首李家超表示，對日本有關決定感失望，已透過日本駐港總領事館向日方傳達，本港駐東京經貿辦以及入境處隨時準備為港人提供協助，亦稱得悉部分航空公司已為事件作出特別安排，包括載受影響旅客到4個准許使用機場。運輸及物流局長林世雄表示，獲日本確認，新規定下本港航空公司航班仍可經日本各機場載客返港，不限指定4個機場，局方與受影響本地航空公司緊密溝通，得悉它們會盡力安排受影響乘客返港；即將出發人士，已提醒有關航空公司盡快和直接向受影響乘客交代事情發展，並表示對日方在旺季倉卒決定感非常失望。
縱橫遊及東瀛遊分別指有逾千至3,000客受影響，客人可選擇轉團或退款等。旅議會總幹事楊淑芬指，旅客或考慮自身假期和航空公司運力有限，加上適逢節日，原直航往北海道、九州或沖繩旅客，難以從東京、大阪驟然獲機位，有三成旅客、約200人取消行程。
保險業聯會表示，市面一般旅保保障範圍包括航班延誤或更改行程、取消或提早結束旅程，但只限機件故障、惡劣天氣、天災等，政府指令屬不保事項，故今次事件未必獲保障，提醒旅客應向服務供應商，例如航空公司查詢，並作出適當安排。
香港航空返港航班：
北海道：12月30及31日、1月1及4日(共4班)
沖繩：12月30日至1月3日(共5班)
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