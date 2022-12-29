日本新令不限4機場返港 多間航空公司取消1月航班

日本限制中、港、澳航班明日(30日)起只能使用成田、羽田、關西和名古屋4個機場，且不准增加本港前往日本航班，多家航空公司昨就安排公布相關處理方法，包括取消受影響航班、派機接當地乘客返港及退款。港府獲確認本港航空公司新措施下仍可在各日本機場載客返港，但對收緊入境做法表示非常失望，已去信要求撤回決定。保險業聯會提醒，有關影響屬政府指令，為非保事項，一般旅保或未能提供相關保障。

政府發言人指，據了解周五至明年1月底，本地航空公司受影響離港航班近250班、涉約6萬客，當中4,000名為團客，共涉150個旅行團。發言人並說，已向日方表達強烈關注，亦召開緊急視像會議與日方見面，並與航空公司緊密溝通。

香港航空昨宣布，由明日起暫時取消每日一班前往北海道和沖繩的航班，直至另行通知，已訂購相關機票乘客可獲全額退款；為協助已在當地乘客回港，將另行安排不載客航班飛往當地接載旅客回港。

下月22至25日是本港農曆新年假期。全日空(ANA)表示，下月17至31日期間香港往東京成田周二、四、五及日之NH812航班將取消。日本樂桃航空公布，取消1月20至2月1日香港往大阪航班。原定1月12日開辦往返日本成田機場大灣區航空亦決定推遲啟航日期。國泰網站顯示，明日起至1月11日均未能提供往札幌航班。據了解，國泰將取消明日至1月8日往福岡及新千歲機場航班，期間回程航班如常運作，視乎日本當局政策，再決定下一階段應對。

