日本自由行｜記者直擊大阪心齋橋市面情況 大型藥妝店迫唔迫人?

日本今日起放寬入境防疫措施，包括開放個人自由行及免除短期逗留簽證，入境者須具備已完成接種3劑新冠疫苗的接種證明書，否則須於上機赴日本前72小時內取得陰性檢測證明。本報記者在落機後直擊大阪市面情況，在港人最愛景點心齋橋附近，暫時未見大量遊客，附近大型藥妝店暫時只有小量客人。
港人旅客：街上本地人為主
本港旅客劉先生表示，特意選擇今日第一日開關到日本外遊，他指落機後未見大量海外遊客，街上都以本地人為主，形容市面氣氛一般。他透露，自己用了3,000元買了來回機票，並計劃逗留17日，主要會到大阪及神戶等地觀光。劉先生又說，他準備了1.5萬元消費。
櫃枱辦理手續需出示MySOS程式登記資料
本報記者今日上午亦直擊機場禁區及登機實況，其中過關可選擇使用入境處的「非觸式e-道」，而登機閘口亦重現長長的人龍；記者所乘搭香港快運航班亦幾近滿座。在航空公司櫃枱辦理手續時，須一併出示「MySOS」應用程式所登記的資料，供航空公司人員查證，確保登機人士符合日本有關規定。在過關方面，手續大致相同，但市民除弄可選用一般的「e-道」，亦可選擇使用「非觸式e-道」服務，過程毋須掃描指紋，而是望向鏡頭進行容貌識別，即可完成出入境程序，持有新款或舊款智能身分證同樣可以使用。