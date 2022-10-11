日本自由行｜記者直擊大阪心齋橋市面情況 大型藥妝店迫唔迫人?

日本今日起放寬入境防疫措施，包括開放個人自由行及免除短期逗留簽證，入境者須具備已完成接種3劑新冠疫苗的接種證明書，否則須於上機赴日本前72小時內取得陰性檢測證明。本報記者在落機後直擊大阪市面情況，在港人最愛景點心齋橋附近，暫時未見大量遊客，附近大型藥妝店暫時只有小量客人。

港人旅客：街上本地人為主

本港旅客劉先生表示，特意選擇今日第一日開關到日本外遊，他指落機後未見大量海外遊客，街上都以本地人為主，形容市面氣氛一般。他透露，自己用了3,000元買了來回機票，並計劃逗留17日，主要會到大阪及神戶等地觀光。劉先生又說，他準備了1.5萬元消費。