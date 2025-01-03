日本蝴蝶遷徙逾3千公里抵港 港大團隊：創最長飛行紀錄

一隻體形細小的蝴蝶，為遷徙飛逾3,000公里，展現驚人的本能。香港大學研究團隊在本港發現罕有的大絹斑蝶，更發現蝴蝶翅膀上貼有一杖印有日文的標籤，證實該隻蝴蝶為4個月前在日本被標放。團隊認為，這是一項難以置信的壯舉，創下最長飛行紀錄，也凸顯了斑蝶遷徙的奧妙。

港大生物科學學院博士後研究員凌悅丰在淺水灣進行蝴蝶研究時，發現了香港罕見的大絹斑蝶 (Parantica sita)，經網捕後，更發現蝴蝶翅膀上貼有一枚印有日文和「8月18日」字樣的標籤，顯示這隻大絹斑蝶4個月前在日本福島被標放。

大絹斑蝶有長距離遷徙習性 港大研究團隊亦成功聯繫到標放該隻大絹斑蝶的日本蝴蝶標放人員清水正良與瀧澤宏樹，兩人於8月18日，在福島一個滑雪場，捕捉到大絹斑蝶作生態紀錄及研究，並逐一在蝴蝶翅膀上加上標籤，共標放多達481隻、有長距離遷徙習性的大絹斑蝶，當中包括今次發現的大絹斑蝶，牠最少生存了124天，飛越超過三千公里抵港。這也是有紀錄以來，大絹斑蝶第三次由日本飛抵香港，亦是全球大絹斑蝶已知的最長移動距離，打破了2011年另一隻大絹斑蝶歷時82天飛越2,423公里的紀錄。

港大生物科學學院教授Timothy Bonebrake表示，香港究竟是大絹斑蝶的遷徙目的地，還是僅作為中途站，目前仍是一個謎。研究團隊希望公眾能參與解開斑蝶遷徙的謎團──如你發現翅膀上貼有標籤的蝴蝶，請向香港斑蝶研究團隊報告。每一則報告都有助學者了解和保育遷徙蝴蝶的生態。