日本街頭藝人Mr. Wally稱被拒入境　料2019年曾展示「香港人加油」有關

日本街頭藝人Mr. Wally早年經常在本港進行街頭表演，不過他今日(13日)在社交網站撰文稱，昨日(12日)乘飛機抵港準備入境時，被入境處人員帶到一間房間接受逾兩小時「審問」，其後被拒入境兼遣返日本。他在帖文提到，有職員向他解釋被拒入境原因是「以前曾經喺香港街頭演奏」，他形容這是一個非常不合理的理由。

在機場羈留所逗留一晚

Mr. Wally指，自2015年起已訪港35次，之前曾獲政府部門確認街頭表演並沒有問題，惟昨日有職員向他表示在香港街頭演奏屬違法，今次是首度聽到這種說法。他又稱，即使向職員重申此行目的是探訪朋友而非演奏，最終仍被拒絕入境，在機場羈留所逗留一晚後返回日本。