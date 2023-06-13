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2023-06-13 21:43:04

日本街頭藝人Mr. Wally稱被拒入境　料2019年曾展示「香港人加油」有關

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Mr. Wally過往曾多次在本港街頭表演。(FB專頁「Mr.Wally」)

Mr. Wally過往曾多次在本港街頭表演。(FB專頁「Mr.Wally」)

日本街頭藝人Mr. Wally早年經常在本港進行街頭表演，不過他今日(13日)在社交網站撰文稱，昨日(12日)乘飛機抵港準備入境時，被入境處人員帶到一間房間接受逾兩小時「審問」，其後被拒入境兼遣返日本。他在帖文提到，有職員向他解釋被拒入境原因是「以前曾經喺香港街頭演奏」，他形容這是一個非常不合理的理由。

在機場羈留所逗留一晚

Mr. Wally指，自2015年起已訪港35次，之前曾獲政府部門確認街頭表演並沒有問題，惟昨日有職員向他表示在香港街頭演奏屬違法，今次是首度聽到這種說法。他又稱，即使向職員重申此行目的是探訪朋友而非演奏，最終仍被拒絕入境，在機場羈留所逗留一晚後返回日本。

Mr. Wally在社交網站表示昨日被拒入境本港。(FB專頁「Mr.Wally」)

Mr. Wally在社交網站表示昨日被拒入境本港。(FB專頁「Mr.Wally」)

稱在港活動「正式劃上句號」

Mr. Wally估計真正被拒入境的原因，與他2019年至2020年期間在街頭表演時展示寫有「香港人加油」的招牌有關，被當局以為他進行民主運動。他又說，香港自2020年不斷拒絕日籍記者或民主運動分子入境，估計自己往後都無法再次入境香港，「Mr. Wally係香港嘅活動正式劃上句號。但我唔會忘記喺香港嘅所有回憶。」

入境事務處回覆《am730》查詢稱，不評論個別個案，重申會按照相關法律和政策處理每宗入境個案。

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