日本醫藥開發公司落戶港深創科園 研iPS細胞科技作個人化精準醫療

幹細胞療法是今後治療的重要方向之一。有日本公司運用技術，將特定的幹細胞轉化成全能性的幹細胞，在適當條件下，可按病患者需要，再分化成為任何細胞、組織或器官，作個人化的精準醫療；該公司計劃在數年內於港深創新及科技園設立首個海外技術據點。 器官移植須配對白血球的血型，但白血球有6千多種血型，難尋完美匹配的臟器，導致病人於移植後需服用抗排斥的藥物。日本醫藥開發公司I’rom Limited主席及行政總裁森豐隆介紹，通過最新技術，從客戶血液內抽出幹細胞、再加入誘導因子後，經約1個月的培養和分化，便可轉換成人工誘導的特殊幹細胞(iPS細胞)。之後可長期保存在液態氮內，待有需要時才再分化成客戶身體所需要的細胞、組織或器官，讓客戶可針對性地「調節或補充」身體所需、治療疾病，達致個人化的精準醫療。

他稱，iPS細胞屬客戶自體細胞，「返回」身體後不會排斥，也毋須面對胚胎細胞的倫理問題；盼技術未來可應用到腦科、眼科、腫瘤、血液等疾病的治療。他補充指，iPS細胞需從本人血液中取出幹細胞，並僅供自身使用，成本會較昂貴，料初期只有部分人能受惠，但「大概每幾萬人就有一個人的白血球屬不在表面表達抗原」，以其細胞培植出的iPS細胞，可適用於所有人，只要篩選到這一類志願者，大規模培植便能降低成本。他坦言距離iPS細胞能真正臨床應用尚有約3至5年，公司現階段正利用技術，為客戶專製適合的化妝品和保健品，提高皮膚細胞新陳代謝，達致美白及年輕化效果，讓新技術盡早惠及大眾。

香港地理位置優越 匯聚人才 I’rom Limited計劃開拓東南亞和內地市場，並以港深創新及科技園(港深創科園)作首個海外技術據點，預計會建立細胞庫、儲存細胞，及在過程中研究技術應用，包括如何針對人群和遺傳背景、分化出質量最好的器官或組織等。森豐隆指，海外客人不能將血液或細胞直接運輸到日本，而香港的地理位置接近中國內地，便利內地及香港客戶即場抽血；香港又是國際金融中心，匯聚全球人才，方便向世界各地進行技術或商品推廣，故選擇於香港設立海外技術據點。

他續指，創科園聚集人工智能、醫療等各方面產業的公司，盼能利用大環境，與其他公司橫向合作，進一步發展技術及其應用，如運用人工智能，將細胞加工車間全自動化、和協助分析細胞特徵等。森豐隆表示，日本總公司現正進行香港新據點的建築、工程設計等，並開始準備資金，預計投資20億至30億港元。預料落戶後將花半年至1年裝修細胞處理中心，再開始建庫、保存細胞，其後為客戶專製個人化的化妝品。 阿斯利康和黃醫藥落戶港深創科園 包括I’rom、阿斯利康、和黃醫藥等59間企業或機構，上月與港深創新及科技園公司簽署備忘錄成為合作夥伴。港深創科園行政總裁馬惟善認為，除物資流、資金流、數據流、人才流等跨境政策外，落戶的公司也看重「一區兩園」的創科園能讓它們利用本地頂尖基礎科研人員，並借助大灣區的市場、生產力、人才等；此外，香港的生活環境與西方社會相對類似，有助它們吸引海外人才。