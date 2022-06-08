日本開關｜永安東京輕井澤7天團10999元起 推多個「重新喜行」賞花之旅

日本放寬入境旅遊限制，旅行社久旱逢甘露，闊別「家鄉」2年多的港人也或急不及待。繼縱橫遊、EGL 東瀛遊後，永安旅遊也推出「重新喜行」日本旅行團，7至8天「東京、輕井澤」或「新瀉、群馬之旅」最快6月24日出發，團費最低10,999起，旅客亦可選購7晚回港檢疫酒店連早午晚3餐，以「北海道、、東京繽紛夏日7天之旅」($15,699)為例，加購檢疫酒店團費每位19,999元起。

包檢疫酒店團有機會住皇悅、機場富豪或同級酒店

據永安旅遊網站介紹，目前有8個日本旅行團選擇，其中3個為包括檢疫酒店旅行團套餐，最早6月24日出發，下一團則顯示7月1日出發，另外部分團則最早6月29日出發。團費由10,999元起至21,999元起(包檢疫酒店)，包檢疫酒店最低團費為北海道、東京7天團(18,699元起)。多個行程把握花季，到訪多個賞花景點，例如河口湖八木崎公園和大石公園的薰衣草祭、北海道富田花園的彩虹花海和美瑛「四季彩之丘」等賞花勝地，讓港人重拾「返鄉下」盡情賞花打卡的喜悅。而檢疫酒店則有機會入住銅鑼灣Empire Hotel(皇悅酒店)或Regal Airport(香港富豪機場酒店)或同級的指定檢疫酒店)。

所有行程工作人員(領隊、導遊及司機)均已完成接種疫苗，每天會為旅客提供快測包等「七大安心出行保障」。旅遊保險方面，永安旅遊將會推出額外付費附加保障，承保因新冠病毒引致的相關保障。

「七大安心出行保障」：

工作人員（領隊、導遊及司機）均已完成接種疫苗 每天為旅客提供快速抗原測試 於旅遊車提供量度體溫設備、防疫口罩、消毒濕紙巾及酒精搓手液 旅遊車每天均會進行消毒及清潔 旅遊巴入座率不超過70% 用餐時只安排與同行親友同桌 悉心安排回港前核酸檢測場所及所需檢測之費用

產品：【重新喜行】日本小型旅行