日本限中港澳航班成田羽田等4機場升降 旅行社料逾千港人受影響

日本針對中國內地放寬出入境檢疫，昨宣布周五(30日)起限制中港澳航班只准經成田、羽田、大阪關西和名古屋等4個機場升降。適逢北海道滑雪旺季，千歲機場不屬「受惠」機場，影響不少旅客部署，包括正遊日旅客。縱橫遊有約800客在日，正聯絡航空公司回程安排，亦準備讓將出發旅客轉團等。國泰表示，今午將提供進一步資訊。香港人也關注抵達日本時，是否需要做落地病毒檢測；根據厚生勞動省的通告，只有來自中國內地的旅客需接受落地病毒檢查，香港和澳門旅客免除。
就「限制使用機場」消息昨早傳出，即日便引起混亂，縱橫遊昨指，正查詢回航安排，將透過不同交通工具配合安排客人如期回港；就準備出發客人，將配合航空公司調配航班調整行程，讓客人決定是否轉團，不轉團則可全數退款。常務董事袁振寧表示，目前在日本的客人數目有近800名，大部分遊北海道；因農曆新春旺季在即，尤其航空公司提供加班機前往北海道。他估計12月底至1月底，有「千幾兩千」客人受影響，或失三至四成生意。
國泰：今午提供進一步資訊
至於會否認為是與內地通關帶來日方收緊措施的代價，他說停飛2、3年也試過，形容是「小意思」，以平常心面對。EGL東瀛遊亦正聯絡航空公司，盡快與受影響客人個別跟進，並謂「受影響客人數量較多」。多間航空公司昨傍晚起未提供30日起非指定機場航線。國泰昨午表示，截止目前為止，往返日本航班，包括福岡和札幌如常運作，正索取最新入境安排資訊及評估情況，將透過網站今午提供進一步資訊。香港快運亦表示會盡快公布受影響航班最新安排。
不過，專營日本滑雪團旅行社「東日旅遊」於社交平台發文指，駐日本員工收到日本外務省來電，引述對方稱所有原定前往札幌新千歲CTS航班可按原定日期及時間起飛前往札幌，只是不接受新增航班，所以其目前直飛北海道團暫未受影響。
岸田文雄︰難掌中國疫情
日本政府公布後日起，新措施下，來自中國的旅客，包括日本公民、居於日本的外國人，以及在抵達日本前7天到過中國的人士，須在抵達日本時接受病毒檢測，陽性並現病徵者將隔離檢疫7天；無症狀者若第5天檢測陰性可結束隔離。這是自日本自10月放寬外國遊客自由行後首次收緊入境管制。首相岸田文雄解釋，中國中央與地方政府之間，以及官方與民間之間的新冠感染消息有差異，難以掌握中國疫情，引起日本人日益擔憂。意大利米蘭國際機場也要求從中國抵境旅客做核酸檢測，印度則要求從中國內地、香港、日本、泰國和南韓的旅客需持啟程前所做的核酸報告。南韓仁川機場亦要求體溫超過攝氏37.3度的抵境旅客和同行者做核酸檢測。中國外交部發言人汪文斌指，中國疫情3年秉持科學為本優化各項防控措施，貢獻世界經濟復甦，認為各國應科學抗疫，不影響正常人員交往。