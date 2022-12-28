日本限中港澳航班成田羽田等4機場升降 旅行社料逾千港人受影響

日本針對中國內地放寬出入境檢疫，昨宣布周五(30日)起限制中港澳航班只准經成田、羽田、大阪關西和名古屋等4個機場升降。適逢北海道滑雪旺季，千歲機場不屬「受惠」機場，影響不少旅客部署，包括正遊日旅客。縱橫遊有約800客在日，正聯絡航空公司回程安排，亦準備讓將出發旅客轉團等。國泰表示，今午將提供進一步資訊。香港人也關注抵達日本時，是否需要做落地病毒檢測；根據厚生勞動省的通告，只有來自中國內地的旅客需接受落地病毒檢查，香港和澳門旅客免除。

就「限制使用機場」消息昨早傳出，即日便引起混亂，縱橫遊昨指，正查詢回航安排，將透過不同交通工具配合安排客人如期回港；就準備出發客人，將配合航空公司調配航班調整行程，讓客人決定是否轉團，不轉團則可全數退款。常務董事袁振寧表示，目前在日本的客人數目有近800名，大部分遊北海道；因農曆新春旺季在即，尤其航空公司提供加班機前往北海道。他估計12月底至1月底，有「千幾兩千」客人受影響，或失三至四成生意。

