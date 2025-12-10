日本青森縣7.5級地震 入境處：未接港人求助

北海道函館市的共同社辦公室的文件架，在地震中塌下。 (路透社)

日本青森縣近海發生7.5級地震，至少造成30人受傷。香港旅遊業議會指，約有20個香港旅行團共逾300人在當地，所有旅客都平安。日本是港人熱門旅遊目的地，臨近聖誕旺季發生地震，有旅行社指，昨接獲十組客人查詢，但目前未有人擬退團；又提醒在日旅客，留意當地狀況，隨時確保通訊設備運作良好，毋須恐慌。

日本為港人熱門旅遊目的地，本港入境處指，已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐札幌總領事館及旅遊業監管局了解情況，暫未有接獲港人求助。處方會密切留意事態發展，身在外地的香港居民，如有需要可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線1868求助。