日本頻傳大地震 永安旅遊指近兩周報團人數跌兩成

日本地震調查委員會今年最新評估，南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率升至82%。更有傳言聲稱特大地震將在今年7月發生；早前亦有本地堪輿學家警告「4月後唔好去日本」，傳言影響港人遊日意欲。永安旅遊表示，近兩周報名參加日本旅行團的客人數字下跌約兩成。

整體報團人數仍錄得約20%增長

永安旅遊總經理馬世文表示，部分客人對前往日本感到擔憂，近兩周以來報名參加日本旅行團的客人數字下跌約兩成。不少原本計劃前往日本的旅客轉而選擇其他目的地，包括中國內地、台灣、南韓，甚至遠至地中海地區和歐洲等地。不過，他亦指出，日本報團人數雖有所下降，但整體業務並未受到太大影響，在過去一至兩個星期內，公司整體的報名人次反而有約20%的增長。