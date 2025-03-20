日本頻傳大地震 永安旅遊指近兩周報團人數跌兩成

日本地震調查委員會今年最新評估，南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率升至82%。更有傳言聲稱特大地震將在今年7月發生；早前亦有本地堪輿學家警告「4月後唔好去日本」，傳言影響港人遊日意欲。永安旅遊表示，近兩周報名參加日本旅行團的客人數字下跌約兩成。
整體報團人數仍錄得約20%增長
永安旅遊總經理馬世文表示，部分客人對前往日本感到擔憂，近兩周以來報名參加日本旅行團的客人數字下跌約兩成。不少原本計劃前往日本的旅客轉而選擇其他目的地，包括中國內地、台灣、南韓，甚至遠至地中海地區和歐洲等地。不過，他亦指出，日本報團人數雖有所下降，但整體業務並未受到太大影響，在過去一至兩個星期內，公司整體的報名人次反而有約20%的增長。
90%港人有興趣坐高鐵到內地旅行
永安旅遊本月調查發現，近90%受訪港人有興趣乘坐高鐵到內地旅行，逾60%人會考慮以大灣區城市、珠三角口岸等為目的地。調查訪問約4300人，當中65%人曾坐高鐵到內地旅行，大部分人認為高鐵的優點是較節省時間及可在列車自由走動等；六成三人主要去深圳、東莞、佛山及廣州等大灣區地區，其次是桂林和張家界等；但部分受訪者仍對長途高鐵團有一定抗拒，近80%人表示，最多只願意花6小時乘高鐵，約70%人只願花最多800元乘車。30歲以下年輕人或家庭客喜歡到大灣區遊玩，退休人士則較多選擇福建、九寨溝等遠程路線。
首季高鐵團生意額按年增20% 料成內地旅遊重心
永安董事長梁港蘭指，高鐵團將逐步成為內地旅遊的重心，永安今年首季在高鐵團方面的生意額按年增加20%，加上內地有新高鐵站落成，有望全年高鐵團生意額升30%，公司將推出更多相關旅遊產品。