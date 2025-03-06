熱門搜尋:
奧斯卡2025 啟德體育園 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 皇都 方大同 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-03-06 07:00:00

日本頻傳7月大地震 港人嚇窒寧改行程 旅行社稱報團有影響

分享：
日本是港人旅遊熱點。(路透社)

日本是港人旅遊熱點。(路透社)

adblk5

日本地震調查委員會今年最新評估，南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率升至82%。更有傳言聲稱特大地震將在今年7月發生；早前亦有本地堪輿學家警告「4月後唔好去日本」。有香港旅行社業界人士坦言，有關地震傳言影響部分港人的遊日意欲，指農曆年後查詢日本團的客人減少，前往中東、歐洲的長線團的查詢則有增加；亦有香港遊客為免暑期不能去日本，提早於3月或4月出發。

中東歐洲長線查詢增加

南海海槽位於日本南面海域，長約700公里，屬於菲律賓海板塊與歐亞板塊的聚合型板塊邊緣。菲律賓海板塊以每年約5厘米的速度俯衝至歐亞板塊之下，當累積的應力超出這兩塊板塊之間的摩擦力所能承受的限度時，積聚的能量便會在短時間內釋放，導致地震。根據日本地震調查委員會2025年的最新評估，南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率由2024年約74%至81%提升至2025年的75%至82%。香港天文台近日亦撰文分析南海海槽地震對香港的影響，引發廣泛關注。

日本漫畫家竜樹諒(Tatsuki Ryo)的漫畫《我所看見的未來》，預言日本南海海槽將於今年7月5日發生大地震。 日本地震調查委員會在2025年最新評估中，預測南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率提升至75%至82%，關東至九州一帶的太平洋沿岸有可能面臨超過10米的大海嘯。(資料圖片/香港天文台圖片) 南海海槽、日本海溝和鄰近板塊的位置圖。2011年東北大地震的震中（橙色圓點）近日本海溝沿線。(香港天文台圖片) 圖2 俯衝帶上能量累積與釋放的循環：(上) 菲律賓海板塊俯衝至歐亞板塊之下，應力在兩塊板塊之間積累。(下) 歐亞板塊回彈以釋放累積的應力，產生地震及海嘯。(香港天文台圖片) 圖3 南海海槽歷史地震的時間序列、震源區域與估算震級，顯示了地震之間的時間間隔。（修改自地震調查委員會報告）(香港天文台圖片) 圖4 根據日本的時間預測模型，未來30年內南海海槽發生巨大地震的概率變化。紅線和藍線分別顯示了在保守模型和歷史模型下的概率變化。（修改自日本地震調查委員會報告[2]）(香港天文台圖片) 圖5 南海海槽M9.1級地震其中可能發生的海嘯情景模擬結果。在巨大地震發生後 (a) 10分鐘；(b) 6小時的海嘯波振幅。(香港天文台圖片) 圖5 南海海槽M9.1級地震其中可能發生的海嘯情景模擬結果。在巨大地震發生後 (a) 10分鐘；(b) 6小時的海嘯波振幅。(香港天文台圖片)

縱橫遊常務董事袁振寧接受中通社採訪時表示，或受日本地震傳言影響，農曆年後查詢日本團的客人減少，反而要價1.5萬至2萬（港幣，下同）、前往迪拜、土耳其等的長線團查詢增加，指會因應市場需求進行調整，若赴日港客減少，將減價及加強廣告宣傳；若前往中東、歐洲等地旅遊的需求增加，則會拿多些機位以迎接升勢。不過，袁振寧認為，雖然短期內有影響，但相信隨著相關報道的減少，想遊日的客人還是會照報日本團。

金怡假期董事兼首席營運總監陳曉楠亦說，過往6至8月是澳洲的旅遊淡季，但近期相關查詢卻增加，不確定是否與日本地震傳言有關。陳曉楠表示，雖然公司並非主打日本線，但因應日本地震風險上升，亦在策略上做出改動，包括特意開辦澳洲、新西蘭、迪拜6日或8日團。定價上也會配合日本團費，在2萬上下，以吸引未決定是否去日本的「流離客」。

adblk6
地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖）

有旅客擔心「7月不能去日本」 寧提早行程

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，其旅行社有客人因為「擔心7月暑假不能去日本」，選擇提早赴日旅遊，認為日本大地震傳言確有影響部分港人屆時遊日的意欲。有香港市民亦說，受地震傳言影響，短期內不會赴日；有市民則說，下半年會視情況，再決定是否赴日旅遊。

日本政府觀光局公布的資料顯示，去年港人訪日人次達約268萬，僅少於南韓、中國內地、台灣和美國，為第五多地區；消費方面，港人去年在日本消費6.584億日圓，佔所有遊客消費總額的8.1%，人均每趟消費約1.2萬港元，在亞洲僅次於新加坡旅客及內地旅客。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能