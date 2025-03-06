日本頻傳7月大地震 港人嚇窒寧改行程 旅行社稱報團有影響

日本地震調查委員會今年最新評估，南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率升至82%。更有傳言聲稱特大地震將在今年7月發生；早前亦有本地堪輿學家警告「4月後唔好去日本」。有香港旅行社業界人士坦言，有關地震傳言影響部分港人的遊日意欲，指農曆年後查詢日本團的客人減少，前往中東、歐洲的長線團的查詢則有增加；亦有香港遊客為免暑期不能去日本，提早於3月或4月出發。

縱橫遊常務董事袁振寧接受中通社採訪時表示，或受日本地震傳言影響，農曆年後查詢日本團的客人減少，反而要價1.5萬至2萬（港幣，下同）、前往迪拜、土耳其等的長線團查詢增加，指會因應市場需求進行調整，若赴日港客減少，將減價及加強廣告宣傳；若前往中東、歐洲等地旅遊的需求增加，則會拿多些機位以迎接升勢。不過，袁振寧認為，雖然短期內有影響，但相信隨著相關報道的減少，想遊日的客人還是會照報日本團。

金怡假期董事兼首席營運總監陳曉楠亦說，過往6至8月是澳洲的旅遊淡季，但近期相關查詢卻增加，不確定是否與日本地震傳言有關。陳曉楠表示，雖然公司並非主打日本線，但因應日本地震風險上升，亦在策略上做出改動，包括特意開辦澳洲、新西蘭、迪拜6日或8日團。定價上也會配合日本團費，在2萬上下，以吸引未決定是否去日本的「流離客」。