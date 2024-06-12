日本食肉菌感染病例創新高　急症科專科醫生籲港人勤洗手：擔心唔嚟除非唔去

呼籲市民日常感染控制勿鬆懈

香港急症科醫學院急症科專科醫生嚴建明接受《am730》訪問指，今年初日本流行的甲類鏈球菌M1UK菌株有較強傳染性，因此當時錄得的病例較多，但強調由甲類鏈球菌引致、俗稱「食肉菌感染」的壞死性筋膜炎主要透過接觸傳染，病症類似本港的法定須呈報傳染病猩紅熱。他續說，壞死性筋膜炎並不只在日本出現，在本港臨床上亦遇過類似病例，除非市民不前往日本否則「擔心唔嚟、驚唔到咁多」，最重要是要洗手和保持個人衞生，並稱不論疾病來源地為何，市民日常都不要鬆懈、應提高防感染和衞生意識，「依家日本都冇人戴口罩，出街都冇乜人再用洗手液。」