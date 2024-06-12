日本食肉菌感染病例創新高　急症科專科醫生籲港人勤洗手：擔心唔嚟除非唔去

日本今年上半年已錄得近千宗俗稱「食人菌」或「食肉菌」的甲型鏈球菌引致中毒性休克綜合症病例，創當地有紀錄以來新高，部分更屬奪命個案。有急症科專科醫生直言，港人遊日時可做的預防措施不多，最重要是勤洗手、感染控制方面不應鬆懈，又指常用的抗生素一般都可以治療，前提是要及早求醫，「唔好(病況)去到最差先睇醫生。」
呼籲市民日常感染控制勿鬆懈
香港急症科醫學院急症科專科醫生嚴建明接受《am730》訪問指，今年初日本流行的甲類鏈球菌M1UK菌株有較強傳染性，因此當時錄得的病例較多，但強調由甲類鏈球菌引致、俗稱「食肉菌感染」的壞死性筋膜炎主要透過接觸傳染，病症類似本港的法定須呈報傳染病猩紅熱。他續說，壞死性筋膜炎並不只在日本出現，在本港臨床上亦遇過類似病例，除非市民不前往日本否則「擔心唔嚟、驚唔到咁多」，最重要是要洗手和保持個人衞生，並稱不論疾病來源地為何，市民日常都不要鬆懈、應提高防感染和衞生意識，「依家日本都冇人戴口罩，出街都冇乜人再用洗手液。」
本港衞生防護中心資料顯示，壞死性筋膜炎感染病徵包括發燒、發冷、疲倦和嘔吐，引致感染的細菌通常透過皮膚中的傷口，如切傷、刮傷、燒傷、昆蟲咬傷、穿刺傷口或手術傷口進入身體，而同樣由甲類鏈球菌引起的中毒性休克綜合症，死亡率亦高達三成。嚴建明補充，喉嚨痛和出疹也是常見病徵之一，也見過有病人會感到關節痛，但部分嚴重個案或引致喉嚨發炎、肺炎甚至腦膜炎，強調病人如有病徵就應及早求醫，不要待情況轉差才求診，一般而言常用的抗生素都能治愈病人，「大部分情況啲細菌都唔係好帶抗藥性。」