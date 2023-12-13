日本駐港領事官邸2025地契到期 劉銳紹料中方不會拒續期

政府今日（13日）向立法會提交《政府租契續期條例草案》，其中會在法例列明領事機構和國際組織代表，須於其在港持有房地產的地契到期60天前向國家外交部駐港特派員公署申請續契。根據資料，日本駐港總領事位於柯士甸山道19號的官邸「耕雲草廬」地契將於2025年12月25日到期，料是新例生效後首個需要地契續租的領事物業。 記者︰曾偉龍 續期須外交公署批准 政府今提交草案 《am730》向日本駐港總領事館查詢有關要求會否影響官邸2025年續期，以及日本屆時會否向國家外交部駐港特派員公署申請續期，未獲回覆。時事評論員劉銳紹表示，沒收他國官方物業是國際間很少用的手段，相信目前中國不會拒絕向日本在港物業續契。

日方最遲 2025 年 10 月要申續約 港府應國家外交部駐港特派員公署要求，在《政府租契續期條例草案》加入條文，列明各國駐港領事機構和在港的國際組織代表辦事處不得在未經公署事先批准下獲得或處置用作辦公用房、館長寓邸和館員住房的房地產。有關外國關連實體需要在有關房地產地契到期前60天向公署申請並獲書面批准。政府今向立法會提交法例草案，預計明年中獲立法會通過。 參考過去報道，日本政府1972年購入柯士甸山道19號「耕雲草廬」作大使官邸，印度以印度總統名義持有山頂布力徑雙號屋。資料顯示，柯士甸山道19號地契為期150年，由1875年12月25日開始，推算於2025年12月25日到期，根據新規定，日本駐港總領事須於最遲2025年10月申請續約。

美駐港總領事官邸地契 2038 年到期 印度總統名義持有位於山頂布力徑的大屋，其地契於1962年2月26日開始，為期75年，附有75年續期權，即按地契可於2037年到期時選擇再續期75年。山頂白加道3號美國駐港總領事官邸地契於1888年12月11日開始，為期150年，即將於2038年12月到期。 劉銳紹：沒收別國官方物業 國際間極少見 時事評論員劉銳紹表示，沒收別國在本國的官方物業在國際間是少有的做法，除非兩國關係陷入僵局，且不理會對方的報復行動，目前中美、中日關係雖有張力，但相信中國不會拒絕為2025年到期的日本官邸續契，「而家只係有理論上嘅可能性，唔使去驗證（的地步）」。對於有報道指美國駐港總領事館早年出售壽臣山壽山村道物業遇到中國阻撓，劉指當時中國並非出面叫停，顯示中美間仍留有餘地，故相信日後阻止美國出售物業兼拒續期的機會很微。