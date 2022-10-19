日本AV女優疑赴港賣淫　揭集團中介抽佣驚人 (更新)

【10月19日10:40更新】據悉，行動中其中一名被捕的27歲日本女子叫「中島」(Nakajima)，藝名「愛沢」，為AV女優。「愛沢」在2018年出道，屬三、四線女優，於當地知名度不高。近日經中介介紹，以旅客身份來港「半玩半賣淫」，每次收費大約6,000至7,000元，中介每次抽佣4,000元。賣淫集團更在Telegram刊登其AV作品封面吸客，並標榜不同「特殊服務」收費。

翻查資料，「愛沢」曾為日本當地兩間成人視頻製造商拍攝AV，於2018年正式出道，其後又於2019年底，以新人姿態發行藍光碟。當時所屬的成人視頻製造商，旗下亦曾經擁有蒼井空、高樹瑪利亞及美竹涼子等多位著名女優。

人氣較低屬三至四線日本女優

消息稱，近月全球多地陸續放寬出入境限制，令外籍女子來港從事賣淫活動加劇跡象。當中一些人氣較低、屬三至四線的日本女優，亦加入下海賣淫之列。她們會經由日本當地懂得日文和華語的人士物色聯絡，透過涉案集團在香港的中介安排，以半旅遊、半工作的形式，按正常入境途徑持護照來港。

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【10月18日09:27更新】油尖警區聯同西九龍總區刑事部、西九龍機動部隊及入境事務處，根據線報及經深入調查後，昨日（十月十七日）下午約二時在區內展開代號「冠軍」(CHAMPION)暨 「烽火」(FIRESTORM)的聯合反非法勞工及掃黃行動。

共拘12名外籍女及4名內地女

行動中，人員在彌敦道、佐敦道及赫德道一帶，共拘捕3名內地女子及6名外籍女子，年齡介乎29歲至42歲，分別涉嫌「逾期居留」及「外出時沒有攜帶身份證明文件」。人員亦突擊搜查區內多間酒店及商廈單位，共拘捕6名外籍女子及1名內地女子，年齡介乎23歲至44歲，分別涉嫌「違反逗留條件」及「非法入境者接受僱傭工作及開辦業務」。行動中，人員檢獲一批證物，包括約6萬元現金、按摩油及避孕套等。所有被捕人現正被扣留調查，部分案件交由相關部門繼續跟進。