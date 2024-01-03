日航起火｜保險業聯會：地震撞機是受保範圍　但旅客應先向航空公司或酒店索取退款

日本接連發生地震及撞機事故，本港保險業聯會提醒市民，地震及撞機皆是受保範圍，不過旅客應先向營運商，包括航空公司、酒店等索取退款，其餘不獲退還的款項，可向旅遊保險索償。

地震屬自然災害，是保單內的指定受保原因，如因此導致已安排的公共交通工具延誤，受保人將可按延誤時數，根據保單條款獲得現金津貼，或合理的額外旅遊費用，例如酒店或機票支出的賠償。另外，大部分旅遊保單指明，如受保人在出發前指定日數內，因目的地發生自然災害而取消旅程，將可獲得保障。如因目的地發生自然災害，而必須中斷其受保旅程並直接返回香港，大部分保單亦保障引致的機票或住宿費用損失、或因而引起的額外機票或住宿費用。