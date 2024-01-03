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2024-01-03 17:45:39

日航起火｜保險業聯會：地震撞機是受保範圍　但旅客應先向航空公司或酒店索取退款

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日航起火｜保險業聯會：地震撞機是受保範圍　但旅客應先向航空公司或酒店索取退款(美聯社圖片)

日航起火｜保險業聯會：地震撞機是受保範圍　但旅客應先向航空公司或酒店索取退款(美聯社圖片)

日本接連發生地震及撞機事故，本港保險業聯會提醒市民，地震及撞機皆是受保範圍，不過旅客應先向營運商，包括航空公司、酒店等索取退款，其餘不獲退還的款項，可向旅遊保險索償。

地震屬自然災害，是保單內的指定受保原因，如因此導致已安排的公共交通工具延誤，受保人將可按延誤時數，根據保單條款獲得現金津貼，或合理的額外旅遊費用，例如酒店或機票支出的賠償。另外，大部分旅遊保單指明，如受保人在出發前指定日數內，因目的地發生自然災害而取消旅程，將可獲得保障。如因目的地發生自然災害，而必須中斷其受保旅程並直接返回香港，大部分保單亦保障引致的機票或住宿費用損失、或因而引起的額外機票或住宿費用。

受保人可按延誤時數賠償

另一方面，如受保人乘搭或預訂的航班因機件故障而引致延誤，旅遊保險一般受保，會按起飛或到達時數的延誤作賠償。以是次撞機事故為例，如下一批旅客原定乘搭此起火或故障航班，屬保單內指定受保原因，受保人可根據延誤指定時數，獲得現金津貼，或合理的額外旅遊費用，例如酒店或機票額外支出。如果受保人在海外因意外受傷，可索取醫療費用賠償。此外，視乎傷勢，受保人可得到意外導致永久傷殘或身故等賠償。部分旅遊保險更定明，如果在公共交通工具上發生意外，死亡或永久傷殘的賠償額會額外增加50%至100%不等。

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假如出國的外遊人士因事故而引致行李延誤，需購買急需用品，將可獲賠償相關的合理費用，部分保險公司亦會賠償現金津貼。至於機場因火警而封閉，導致其他航班未能如期升降，受影響的旅客是否獲得行程延誤的保障，則需視乎所購保單是否將機場關閉列為指定風險。如有此項保障，就會按受延誤的時數，根據保單條款賠償現金或合理的額外旅遊費用。但假如純粹是航空公司決定取消航班，則不屬旅遊保險可保障的範圍，旅客應向航空公司要求安排跟進。

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保險業聯會亦提醒，凡投保前已存在的病患或狀況，包括天氣狀況（如颱風）及自然災害（如地震）等，都屬於旅遊保險的不保事項。故此，在地震或事故發生後才購買旅遊保險，即使目的地是災區或受影響地方，亦不會受到保障。

搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖)
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