日進口食品本地漁產品輻射檢測合格 港府無意禁帶受限水產自用

日方香港時間昨中午12時開始排放核污水入海，港府同日起禁止源自10個都縣的水產進口，昨截至中午食安中心共檢測6個日本食品樣本、漁護署採集50個魚類養殖區和魚類統營處批發市場的樣本進行輻射水平測試，全數檢測均合格。

日本福島開始排放核污水，本港政府嚴陣以待，採取多項管制和監測措施，昨首半日的日本進口食品及本地漁產品樣本輻射測試全數合格。有立法會議員指，現有進口禁令存有灰色地帶，憂慮有人以自用為藉口，攜帶大量禁止進口水產手信入境，當局重申並不鼓勵市民這樣做，惟暫時無意修例禁止。

議員憂有人藉漏洞攜大量水產入境

擴大後的《食物安全命令》針對昨凌晨零時起付運來港的受限水產，市面昨仍有源自受禁地區的水產品出售，另亦有超級市場在相關展櫃上，清楚標示10個都縣以外的來源地。政府前日解釋，《命令》只規管商業進口，若市民帶回港自用或免費贈送親友並不違例。

前食物及衛生局政治助理、立法會食物安全及環境衛生事務委員會主席陳凱欣昨批評，現有管制措施存有灰色地帶，擔心有人利用漏洞大量帶入受禁進口水產，又建議更新規管食物標籤的法例，要求同時列明水產的捕撈和轉口、加工地點等。

環境及生態局長謝展寰昨出席一個電視節目時，重申不鼓勵市民帶受禁地區水產回港自用，惟現階段無意修例禁止，「如果日後發現好多人咁做，當然我哋可以考慮可唔可以用修改法例方式(規管)」，又指現時沒有進口禁令的放寬時間表。

政府前日解釋指，涉及商業因素的代購行為會受《命令》規管，謝展寰強調食安中心一直與海關合作，監察網上有否售賣違禁食品，呼籲市民不要以身試法出售受禁進口水產。

陸頌雄表明不會買日本進口食材

另外，昨續有團體到中環日本駐港總領事館所在的交易廣場地下抗議，包括拉起橫額和叫口號，批評日方一意孤行漠視國內、外的反對聲音。工聯會要求港府即時全面禁止日本水產品進口，又呼籲市民謹慎對待日本水產食品，保障自己與家人健康安全。其中，該黨立法會議員陸頌雄在社交網站表示，他在知悉的情況下將不會購買由日本進口的食材，「以策萬全。」