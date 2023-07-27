日領事館對港禁10縣水產入口感失望 促考慮放寬

日本政府預料最快下月排放核廢水，國際原子能機構(IAEA)早前發表報告指福島排放核廢水計劃符合安全標準，惟多國仍存疑慮。港府日前表明若日方一旦啟動排放核廢水，將即時禁止日本10個都縣水產進口香港。日本駐港總領事館昨日召開記者會，再度解說報告內容。總領事岡田健一表示，對港府做法感到失望，促請特區政府重新考慮放寬禁令，並指不希望事件影響日本與香港的關係；又稱雖然IAEA的報告已表明排放核廢水對環境的影響「微不足道」，惟知悉港府與本地市民對此仍有疑慮，會繼續向政府及市民保持緊密溝通，以及向公眾解說。

國際原子能機構早於本月4日就日本排放核廢水計劃的報告得出最終結論，提及處理水一經排放，「對人類和環境的輻射影響可忽略不計」，惟港府表明若日本堅持排放核廢水，將對日本10個縣的水產品實施進口管制。岡田健一表示，核電站事故發生後55個國家及地區對日本食品實施進口管制，日本政府對食品監測及出口採取嚴格措施，至今已有44個國家及地區撤銷有關管制。他續指，港府未有跟隨相關做法，反而收緊進口限制，感到極大遺憾。

岡田健一：已向李家超表達關注

會繼續向大眾解說

岡田健一表示，已接觸行政長官李家超，並對進口禁制令表達關注，希望特區政府可以科學角度審視IAEA的報告，放寬入口禁制令。岡田健一又表示，會繼續與特區政府保持溝通，並向大眾解說報告的內容，期望可以消除公眾疑慮，令市民對相關縣市的水產品重拾信心。被問到認為港府的決定是基於科學還是政治考慮，岡田健一回應指不適合評論，但對港府決定感到失望，如有需要，日本政府願意繼續提供相關信息。

日本經濟產業大臣官房福島復興推進組參事官宮下正己解釋，把核廢水排到海洋中，是因此舉較易監控核廢水，本地及海外的核設施有追蹤紀錄，亦較易監察核廢水的流向。城大機械工程學系講座教授日引俊詞亦表示，以30年的核污水排放期計算，如果將排入海洋核污水中的放射性物質「氚」，換算成純氚水(T2O)，則純氚水(T2O)的每月排放量只有一滴，實際排入海洋的氚量微乎其微。

正在外訪的行政長官李家超昨日回應事件時表示，早前已與對方坦誠交流，又指已向對方表明日本政府應多加解說，亦會與鄰近國家及地區尋求共同解決方法。