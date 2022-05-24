早產男嬰信信凝血指數高近7倍 出院入不足一周再入院

早產男嬰信信兩個半月大時，確診肝臟纖維化，進行過多個大大小小的手術。上星期出院，怎料昨日(23日)抽血時發現其凝血指數「高到得人驚」，需再次入院。其父母於facebook專頁出帖形容：「灰到一個點」。
醫生建議轉藥
信信的父母指，正常的凝血指數會維持在1.1至1.3之間，信信的凝血指數卻高達8.5，因此出院不足一星期，又需要留醫新生兒深切治療部接受觀察。信信的父母又指，因血管不通問題，醫生建議轉藥，而指數在轉藥期間亦有機會大起大落，因此需留醫直至指數下降，目前仍未能預計會留醫多久。
信信須被綁住固定床上
「看著你小小的背影轉入icu媽媽多麼的不捨，看到聽到你哭泣眼淚流如瀑布⋯媽媽的心滴血碎滿地一樣⋯回家後再一次承受內心的傷痛⋯看著空空如也的小床⋯感受你每晚在旁的氣息⋯愈諗個心就如滴血一樣痛」，信信的媽媽在fb帖文中指表示，現時非常害怕電話響，怕得電話也不想再用，只希望信信的指數快快回落。在留醫期間，護士擔心信信動來動去，會意外撞到自己導致流血不止，因此只能將他綁住並固定在床上，媽媽覺得心痛，但為了信信安全也只好暫時忍耐，又感謝護士24小時代父母陪伴信信，又指「媽媽有機會入到來睇你一定會第一時間來睇你。」