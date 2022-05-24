早產男嬰信信凝血指數高近7倍 出院入不足一周再入院

早產男嬰信信兩個半月大時，確診肝臟纖維化，進行過多個大大小小的手術。上星期出院，怎料昨日(23日)抽血時發現其凝血指數「高到得人驚」，需再次入院。其父母於facebook專頁出帖形容：「灰到一個點」。

醫生建議轉藥

信信的父母指，正常的凝血指數會維持在1.1至1.3之間，信信的凝血指數卻高達8.5，因此出院不足一星期，又需要留醫新生兒深切治療部接受觀察。信信的父母又指，因血管不通問題，醫生建議轉藥，而指數在轉藥期間亦有機會大起大落，因此需留醫直至指數下降，目前仍未能預計會留醫多久。