旺角七旬婦巴士站遇襲 怪漢兜錘窩面再推跌 個半月未落網

事發於2月21日下午約5時15分，一名72歲老婦在旺角道24號一巴士站被一名陌生男子照面打了一拳並推倒，老婦當即倒地一度昏迷。(GoogleMap資料圖片)

事發於2月21日下午約5時15分，一名72歲老婦在旺角道24號一巴士站被一名陌生男子照面打了一拳並推倒，老婦當即倒地一度昏迷。警方證實2月22日接獲報案，指一名72歲女子懷疑在2月21日，在旺角道24號被一名男子以手襲擊。該名女子頭、手受傷，昏迷被送往廣華醫院治理，其後回復清醒。案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理，旺角警區刑事調查隊第5隊已接手跟進，暫時無人被捕。

腦部着地一度失意識

受害人呂太向傳媒憶述，當日她獨自在旺角購物，之後到旺角道準備坐巴士回家。當巴士埋站時，她上前向車長查詢路線是否正確，閉路電視拍到一名男子靠近，呂太以為對方要上車就退後一步，誰料對方突然揮拳施襲，呂太當即失平衡向後跌，再醒來已身在醫院，她哽咽道：「一個老人家，我唔識你、又冇阻住你，做咩無端端打我？」

呂太女兒事後立即為母親報警，她指其母被推倒後後腦着地致失去意識，被送往廣華醫院腦神經科留院治療，最終母親在廣華醫院留醫兩日後出院。她亦表示，事發翌日附近有店舖店員指，另一名途人也被一陌生男子迎面打了一拳，懷疑是同一人。