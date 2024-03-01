旺角上海街處所疑賣狗肉貓肉　消息指5越南人被捕 (更新)

【3月1日更新】旺角上海街一個處所懷疑有人售賣狗肉和貓肉作食物，消息指當局至今拘捕5名越南人調查，有關處所位於旺角上海街628號2樓一個單位，屬設於唐樓的無牌餐廳，門外寫有越南語，通常只招待越南人，營運約半年。
昨日，漁護署與食環署及警方展開聯合行動，在該處所內檢獲約35公斤懷疑用作食物的狗肉和貓肉，已安排化驗，正等候結果。漁護署指，如證明為貓肉或狗肉，會向相關人士提出檢控，同時在行動中拘捕一名男子，署方指如有足夠證據，將根據食物業規例，檢控該男子在處所內經營無牌食肆。
漁護署旺角上海街單位檢獲35公斤懷疑猫肉及狗肉 一男被捕
【2月29日更新】漁護署今日(29日)與食環署及警務處聯合展開突擊行動，在旺角一處所檢取懷疑狗肉和貓肉作進一步調查。在單位內檢獲約35公斤懷疑用作食物的狗肉和貓肉，現正等候化驗結果，行動中拘捕一名男子。
漁護署表示，最近接獲報告，懷疑有人於旺角上海街一處所內售賣狗肉和貓肉作食物，今日與食環署和警務處展開聯合突擊行動。漁護署人員在單位內檢獲約35公斤懷疑用作食物的狗肉和貓肉，並已安排作化驗，現正等候結果，如證明為貓肉或狗肉，會向相關人士提出檢控。聯合行動中，食環署人員取得證據並拘捕一名男子作進一步調查。如有足夠證據，將根據《食物業規例》(第132X章)第31(1)條檢控該名男子在處所內經營無牌食肆。
根據《貓狗規例》(第167A章)，任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁六個月。漁護署強調絕不容忍任何以狗肉和貓肉作食用用途，必定會嚴肅跟進，如有足夠證據，會採取執法行動。