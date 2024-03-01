旺角上海街處所疑賣狗肉貓肉　消息指5越南人被捕 (更新)

【3月1日更新】旺角上海街一個處所懷疑有人售賣狗肉和貓肉作食物，消息指當局至今拘捕5名越南人調查，有關處所位於旺角上海街628號2樓一個單位，屬設於唐樓的無牌餐廳，門外寫有越南語，通常只招待越南人，營運約半年。

昨日，漁護署與食環署及警方展開聯合行動，在該處所內檢獲約35公斤懷疑用作食物的狗肉和貓肉，已安排化驗，正等候結果。漁護署指，如證明為貓肉或狗肉，會向相關人士提出檢控，同時在行動中拘捕一名男子，署方指如有足夠證據，將根據食物業規例，檢控該男子在處所內經營無牌食肆。