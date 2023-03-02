旺角內街隱藏私煙倉庫　3男女被捕檢300萬支私煙

昨晚約9時，海關人員在旺角雅蘭里進行反私煙行動，期間發現兩名形迹可疑男女，突走進恒利中心一個鐵閘半掩的地鋪內，其後將捲閘拉下，海關人員遂於店外繼續進行監視。期間，有一輛七人車駛至，並停泊於店鋪外。店內男子隨即將鐵閘捲起，上前協助私家車司機將多箱懷疑私煙，搬至入內。

內街空置舖作倉庫避偵查

海關人員立即上前截查，並於車上檢獲約10萬支懷疑私煙，及後再於涉案地鋪內，檢獲290萬支懷疑未完稅香煙。經調查後，海關現場拘捕2名分別51及53歲男子，以及1名44歲女子。他們分別報稱地盤工人及無業，目前已被扣查。

涉事舖位約400呎，並設有閣樓。海關相信，私煙集團利用市區偏僻內街中，空置鋪位作為私煙儲存倉庫，並利用晚間時分處理私煙，以逃避海關人員偵查，及增加海關人員執法難度。海關相信今次行動，已成功搗截提供油尖旺區一帶私煙供應。而該輛七人車已被拖走扣查，海關將跟進案件，不排除有更多人被捕。根據應課稅品條例，任何人士若處理，管有，售賣或購買私煙，即屬違法。一經定罪最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。