旺角冧石屎｜旺角寶安大廈降「石屎雨」 屋宇署證墜下簷篷僭建物

旺角道30號寶安大廈外牆石屎昨日（七月二日）發生剝落事故，屋宇署指，意外於同日下午接獲警方通知後，隨即派員視察，整體樓宇結構沒有明顯危險。在消防處協助下，該些外牆鬆脫物已經被移除。屋宇署今日（七月三日）翻查紀錄後，確認墜下的簷篷屬16樓一住用單位的僭建物。

屋宇署2014年已發強制驗樓法定通知

涉事大廈有57年樓齡。屋宇署於二○一四年就樓宇的公用部分向大廈業主立案法團發出強制驗樓法定通知。該署得悉法團參加了市區重建局的樓宇復修資助計劃，市建局亦在二○二一年三月批准有關資助申請。法團委聘的註冊檢驗人員於今年三月向屋宇署提交檢驗報告，當中建議需做修葺工程。有關顧問公司正準備有關修葺工程的招標文件，並預計於7月下旬與法團商討承建商招標事宜。涉