旺角同一舊廈 隔兩日再降「石屎雨」傷途人 甯漢豪促屋宇署長交代 迅速搭棚設防護網

旺角道寶安大廈周日突降「石屎雨」擊中貨車險釀巨災，翌日屋宇署發稿指外牆鬆脫的物料已被移除，整體樓宇結構無明顯危險，但未在樓宇街道作任何防護措施；事隔兩天，至昨早(5日)該大廈再降「石屎雨」，更有途人被碎片割傷，自言「好在行快一步」否則不堪設想。發展局長甯漢豪高度關注事件，要求屋宇署長(余寶美)交代大廈情況。局長責成署長後，昨午即見有搭棚工人到大廈，火速搭起斜棚及設防護網，以防再有石屎飛墮擊中途人。屋宇署傍晚確認昨墮街的外牆物料與周日事故屬同一單位。有議員批評屋宇署周日檢查後，昨再發生事故，有損市民對屋宇署的信心。 近通菜街旺角道30號寶安大廈昨早8時再有外牆石屎批盪剝落，大量石屎碎散落附近馬路及行人路，目測最大的石屎有拳頭般大。有途人受傷。意外後，警員到場封閉旺角道行車線，屋宇署人員在消防員陪同下登上雲梯勘察大廈外牆拍照記錄，並出動無人機視察情況。下午約1時有工人到場在大廈搭斜棚及保護網，並在涉事單位搭棚移除有鬆脫危險的批盪。

區議員促加快發驗樓 油尖旺區議員許德亮批評，屋宇署人員剛完成巡查，數日後隨即再有石屎剝落，令人觀感很差，有損市民對屋宇署信心；建議政府即時委派承建商拆除僭建物和維修，再向大廈法團收取相關支出。他續指，屋宇署透過目測巡查，但很多結構問題無法從外部觀察到，「入屋才看到牆裂了，有結構問題，目測是查不到的，我覺得目測石屎結構是一個錯誤判斷」。

許德亮又指，油尖旺區內舊樓林立，「落完雨冧石屎」是區內居民的常識，街坊早已憂心忡忡，而油尖旺區內有逾2,000座50年樓齡以上大廈，但目前屋宇署只向當中692座發出強制驗樓命令。他建議，政府應委派人手檢查區內所有50年樓齡以上大廈狀況，並縮短發出維修命令的限期，「兩日不做，就找承建商做，再將收費單給業主」。

