旺角同一舊廈 隔兩日再降「石屎雨」傷途人 甯漢豪促屋宇署長交代 迅速搭棚設防護網

旺角道寶安大廈周日突降「石屎雨」擊中貨車險釀巨災，翌日屋宇署發稿指外牆鬆脫的物料已被移除，整體樓宇結構無明顯危險，但未在樓宇街道作任何防護措施；事隔兩天，至昨早(5日)該大廈再降「石屎雨」，更有途人被碎片割傷，自言「好在行快一步」否則不堪設想。發展局長甯漢豪高度關注事件，要求屋宇署長(余寶美)交代大廈情況。局長責成署長後，昨午即見有搭棚工人到大廈，火速搭起斜棚及設防護網，以防再有石屎飛墮擊中途人。屋宇署傍晚確認昨墮街的外牆物料與周日事故屬同一單位。有議員批評屋宇署周日檢查後，昨再發生事故，有損市民對屋宇署的信心。
近通菜街旺角道30號寶安大廈昨早8時再有外牆石屎批盪剝落，大量石屎碎散落附近馬路及行人路，目測最大的石屎有拳頭般大。有途人受傷。意外後，警員到場封閉旺角道行車線，屋宇署人員在消防員陪同下登上雲梯勘察大廈外牆拍照記錄，並出動無人機視察情況。下午約1時有工人到場在大廈搭斜棚及保護網，並在涉事單位搭棚移除有鬆脫危險的批盪。
區議員促加快發驗樓
油尖旺區議員許德亮批評，屋宇署人員剛完成巡查，數日後隨即再有石屎剝落，令人觀感很差，有損市民對屋宇署信心；建議政府即時委派承建商拆除僭建物和維修，再向大廈法團收取相關支出。他續指，屋宇署透過目測巡查，但很多結構問題無法從外部觀察到，「入屋才看到牆裂了，有結構問題，目測是查不到的，我覺得目測石屎結構是一個錯誤判斷」。
許德亮又指，油尖旺區內舊樓林立，「落完雨冧石屎」是區內居民的常識，街坊早已憂心忡忡，而油尖旺區內有逾2,000座50年樓齡以上大廈，但目前屋宇署只向當中692座發出強制驗樓命令。他建議，政府應委派人手檢查區內所有50年樓齡以上大廈狀況，並縮短發出維修命令的限期，「兩日不做，就找承建商做，再將收費單給業主」。
甯漢豪：擬先委承建商處理高風險工程
發展局長甯漢豪昨出席立法會後稱，當局高度關注寶安大廈再有石屎墮下，已要求屋宇署長交代大廈情況，包括報告是否需要做防護措施。對於涉事大廈已收到強制驗樓法定通告，但未有遵辦，局方會就事件，要求屋宇署檢視有多少樓宇已驗樓但未完成修葺，整合數據後提出具體建議，務求迫使業主盡早履行負責；並會積極考慮由署方委託承建商先做有風險的工程，再向業主追回款項。
屋宇署傍晚發稿稱，會檢視整體情況，包括未遵辦驗樓通知的大廈數量以及制定行動時間表，向發展局匯報及向公眾交代。屋宇署會覆檢全港尚未履行公用部分強制驗樓法定通知的大廈名單，並調配人手加強執法，包括督促風險較高大廈業主加快驗樓和修葺工程、先由政府承建商進行工程再向業主收費等，如有需要或會檢控。
根據法例，沒有遵辦強制驗樓通知的業主，如無合理辯解，屬刑事罪行。甯漢豪明白，過去幾年因疫情關係，業主表達難以聚集開會商討，提醒業主要慎重並嚴肅看待有關通知。
寶安大廈有57年樓齡。屋宇署周一透露，於2014年就樓宇的公用部分向大廈業主立案法團發出強制驗樓法定通知。法團在2021年3月獲市建局批出樓宇復修資助計劃資助後，委聘的註冊檢驗人員於今年3月向屋宇署提交檢驗報告，顧問公司正準備修葺工程的招標文件，預計於7月下旬與法團商討承建商招標事宜。
謝偉銓批強制驗樓執法不嚴
就涉事大廈中由發強制驗樓通知至著手修葺工程歷時9年，立法會議員謝偉銓批評當局執法不嚴，促加重違反強制驗樓通知罰則。屋宇署表示，較早前就樓宇的公用部分發出驗樓通知，雖然涉事大廈已進行驗樓，但仍需完成修葺工程，相關強制驗樓法定通知方被視為遵辦。該署會繼續嚴肅跟進，並要求法團提交工程時間表，盡快維修，遵辦法定通知；若法團未能於合理時間內開展工程，該署會安排政府承建商代業主維修，然後向業主追討費用。