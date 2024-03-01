旺角塘尾道大廈起火警鐘無啟動 7人受傷其中一名男子昏迷（更新）

旺角塘尾道大廈起火，消防救出7人其中一男子昏迷。(電視截圖)

消防於大廈救出最少7人，當中一名男子昏迷不醒，由消防員抬出即場進行急救，隨後送院救治。據指，該名男子於10樓梯間被發現，消防隨即為他戴上氧氣面罩協助呼吸，並抬到地面。另有一名老翁面部熏黑、2名女子以及一對夫婦及其17個月大嬰孩吸入濃煙不適，均清醒由救護員即場治理。火警於6時40分救熄，期間約40名住客疏散，起火原因有待調查。

旺角發生火警，一名男子昏迷送院。今日(3月1日)早上6時許，塘尾道22號長輝大廈10樓一個單位起火，現場有濃煙冒出，驚動多名住客報案。消防趕抵現場，協助疏散住客到地面暫避，並拖喉及架起雲梯射水灌救，救出最少7人，其中一名男子昏迷送院。

消防於大廈救出最少7人，當中一名男子昏迷不醒，由消防員抬出即場進行急救，隨後送院救治。(電視截圖)

不排除因電器起火致

消防表示，於清晨6時6分接後，4分鐘後到達現場，出動89名消防員，2喉2煙帽隊灌救，救出救出3男4女共7名傷者，疏散30名居民，約140名局民自行疏散。火警現場為塘尾道22號長輝大廈10樓一個單位，火場面積約8米乘5米，火勢最嚴重為客廳，不排除因電器起火致，起火原因仍在調查。消防又指，涉事單位為慈善機構租用單位予無家者居住。

火警鐘未有啟動

消防又指，由於現場濃煙密佈，需花較長時間尋獲起火單位，而火警於凌晨時分發生，加上警鐘並未啟動，疏散時間較長。消防表示，大廈由1987年之前落成，現正進行翻新工程，火警鐘或因此未能啟動，亦有機會受熱力影響，目前相信火警原因無可疑，仍需要進一步調查。