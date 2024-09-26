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2024-09-26 15:15:00

旺角壯男昨連環拳打老翁惹熱議　中年漢涉普通襲擊今午被捕 (有片)

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旺角壯男連環拳打老翁，網民：堂堂一個大男人打阿伯。(車cam L（香港群組）@FB)

旺角壯男連環拳打老翁，網民：堂堂一個大男人打阿伯。(車cam L（香港群組）@FB)

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【15:15更新】昨日(25日)網上瘋傳一段在旺角街頭打鬥影片，兩名男子亞皆老街西行近染布房街對開爭執，片中一名黑衣壯男向一名老翁頭部連環揮拳，老翁伸手擋格被迫至失平衡靠在一輛七人車車門，壯男未有停手，再向老翁頭部連揮兩拳，老翁再擋格，壯男走開兩步邊走邊指罵，二人未有即時離開繼續爭論，最終分道離開。至於因切線而起的前傳片段今日亦曝光，可見兩人爭執期間，壯男疑有所動作，老翁亦出手揮拳。

警今午屯門拘50歲男司機

警方表示，昨日(25日)晚上約7時接獲一名途人報案，指同日下午約4時在亞皆老街與染布房街交界，發現2名司機懷疑因車輛切線問題引起爭執，其間2名司機互相以手襲擊對方。案件交由旺角警區刑事調查隊第九隊跟進，經進一步調查，人員今日(26日)下午在屯門區拘捕一名50歲姓黃本地男司機，涉嫌普通襲擊。該名被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中。

老翁伸手擋格被迫至失平衡靠在一輛七人車車門。(車cam L（香港群組）@FB) 壯男未有停手，再向老翁頭部連揮兩拳，老翁再擋格。(車cam L（香港群組）@FB) 壯男走開兩步邊走邊指罵，二人未有即時離開繼續爭論，最終分道離開。(車cam L（香港群組）@FB)

網民：咁大年紀都打得落手？

影片引起網民熱議，有網民指事發於昨日下午約4時，並指「就事件報了5次警」。有人留言：「甘()大年紀都打得落手？」、「邊個啱都好啦，打個阿伯？佢死X咗點搞，X2句咪算囉」、「轉頭香咗就誤殺喇」、「阿伯一瞓低你就死得」、「都係老人家，咁都打得落手，吾()係人！」、「唔理阿伯有幾錯都好，堂堂一個大男人，連自制能力都冇，打一個阿伯。」、「呢d人蝦人地係阿伯，如果對住紋身彪形大漢就未必敢郁手」」，網民普遍認不值壯男對老人出手。

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▼兩人街頭打鬥片段

▼切線問題前傳片段▼

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