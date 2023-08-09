旺角新興再跌石屎 擊穿巴士直墮上層 幸無人傷 大廈裝修負責人被捕

本港鬧市再有石屎從天而降，今次更擊穿巴士車頂直墮上層車廂。一輛載客九巴昨早9時許駛至旺角彌敦道新興大廈對開時，突遭石屎塊擊穿車頂，幸事件中無人受傷。屋宇署初步懷疑墮下的石屎是修葺大廈外牆期間移除的批盪，外牆維修工程負責人其後涉嫌容許物件從高處墮下被捕。有建造業界指，做外牆維修的棚架需要「密籠」，防止維修期間有物件墮下，並須每日檢查棚架及圍網。

樓齡57年的新興大廈繼上周六後，再次有石屎從高處墮下。九巴一輛從紅磡黃埔花園開往荃灣荃威花園的30X線巴士，昨日早上約9時15分沿彌敦道往長沙灣方向行駛，至旺角山東街站時，被一塊石屎擊穿巴士車頂，52歲車長遂停車報案。墮下的石屎約25厘米乘25厘米，事後上層車廂走廊和座椅遺下多塊石屎碎塊，最大的一塊更較一部手提電話大。

屋宇署續指，承建商已按指示清除棚架上其餘批盪碎片，並會重新檢查棚架安全，以確定所需的外圍保護網或帆布等防護措施妥善裝設及無受損。署方調查如發現有人或註冊承建商違反《建築物條例》，會對其提出檢控或採取紀律處分。警方調查後，以涉嫌「容許物件從高處墮下」拘捕47歲廖姓大廈裝修工程男負責人。

新興大廈目前正進行外牆維修工程，大廈外圍有一個用綠色尼龍網包圍的竹棚架，有建築工人發現尼龍網在高層位置破了一個洞。屋宇署事後有派員到場視察，檢視後認為整體樓宇結構沒有明顯危險，初步懷疑石屎是承建商修葺大廈外牆時移除，而非從外牆墮下。

業界：搭棚要「密籠」防物件墮下

香港建造業註冊專門工種職工會聯會理事長周聯僑接受本報查詢指，進行外牆維修時所搭的直身棚架必須「密籠」，即用圍網包好棚架，防止維修期間有物件跌落街，而每隔3至5層亦會有斜棚作多一重保護。他續說，供工人站立工作、俗稱「企腳架」或「橋架板」的密鋪地台旁邊，會有一個豎起的踢腳板，同樣防止物件飛墮。

周聯僑解釋，石屎在打鑿時或會飛出來，而間中亦會出現石屎「打穿網」的情況，因此工友每日工作甚至每次「開炮」之前，都必須檢查棚架、圍網有否損毀或穿窿。九巴回覆查詢指，巴士被擊中後無人受傷，車長其後報警和協助乘客轉乘其他巴士，涉事巴士已回車廠修理。

新興大廈上周六亦曾發生塌石屎意外，近1樓簷篷有部分批盪剝落直墮巴士站，幸當時未有乘客候車，屋宇署當時視察後認為，大廈整體結構沒有明顯危險，並已即時移除簷篷邊和底部鬆脫批盪。大廈是市建局「樓宇更新大行動2.0」的目標樓宇，早於2018年已獲分類為首批處理個案，惟一度受疫情影響，未能按要求的時間表進行修繕工程。大廈法團其後已於今年2月舉行業主大會聘請工程承辦商，並於3月批出合約開展翻新工程。

工程師學會促多宣傳驗樓重要性

工程師學會認為，政府應多向市民宣傳和推廣樓宇檢測的重要，市民亦要加強這方面的意識。會長李志康稱，政府可宣傳驗樓令市民視之為一件平常事，當局同時可先利用無人機等技術協助，初步分析樓宇是否有石屎剝落危險，若有便立即發出通知書通知業主跟進。

前會長卜國明就希望社會大眾尤其是業主立案法團要明白，若石屎剝落並砸傷途人，便要負上刑事及民事責任。他又推斷近日天氣較熱和雨水多，或是令大廈石屎剝落頻現的原因。