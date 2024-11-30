旺角波鞋街老店「芝加哥」宣布光榮結業　波鞋迷不捨兒時回憶道：多謝老闆

再有老店不敵時代巨輪結業，有31年歷史的旺角波鞋街知名老店「芝加哥體育用品公司」，昨日（29日）晚上在其官方社交平台發文公布，決定於明年2月租約期滿後光榮結業，並感謝顧客多年來支持「在此，再次感謝各位顧客多年來的光顧及支持，並祝各位身體健康，生活愉快。」

芝加哥宣布由即日起推出折扣優惠，全場貨品照價再7折，優惠適用於NIKE、ADIDAS、PORTER、SUPREME等品牌。該店又感謝顧客多年來的光顧及支持。今日（30日）中午，芝加哥店門口已貼出「租約期滿結束營業」告示，店內則不少顧客在觀看波鞋。