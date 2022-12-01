旺角海富苑謀殺案 疑涉三角戀糾紛

香港接連發生謀殺案，其中旺角海富苑謀殺及企圖自殺，兩名分別64歲與51歲男子疑陷「三角戀」桃色糾紛，有人懷疑死者與其女朋友有瞹眛關係，先向對方淋潑腐蝕液體，再揮刀斬傷對方，疑因畏罪，一度爬出窗外危坐窗邊，後被消防救回室內。警方檢獲5個通渠水空樽及一把利刀。

案中死者64歲姓李和51歲姓鄧疑兇均無業，屬朋友關係，近日姓李男子寄住鄧男住所。經法醫初步檢驗，死者包括兩邊頸、肩膊、前臂身上有逾10處刀傷，其身上亦有大範圍腐蝕性液體造成的燒傷，死因有待解剖確定。鄧涉謀殺被捕。

事發於前晚6時22分，警方接報指，海欣閣一單位外有人叫救命，警員在現場發現，李倒臥走廊滿地鮮血，送廣華醫院搶救後證實不治。期間，警方再接到報案，有人聲稱殺了人，警員破門入屋發現有持腐蝕液體的男子爬出窗外，危坐晾衫架上，經消防員游繩將他救回室內。疑兇身上亦遭腐蝕性液體濺傷，並調查他是否亦曾經飲用通渠水，送往伊利沙伯醫院治理，情況危殆。

旺角警區助理指揮官(刑事)程知仁警司昨凌晨兩時交代案情時稱，事發時，單位內只有李和鄧二人，鄧懷疑李與其女朋友有曖昧關係，曾發生激烈爭執；疑兇涉向對方先淋潑腐蝕液體，李逃出單位至走廊時，再遭人尾隨用刀襲擊倒地。

警方在死者倒臥位置附近，發現一把長約30厘米的利刀，現場檢獲5個每個容量800毫升的通渠水空樽。有附近街坊指，上址單位經常有人「奇奇怪怪」陌生人出入，附近鄰居甚感擔憂。

牛頭角發生倫常命案

此外，一名聯合醫院護士昨午4時到牛頭角上邨常榮樓一單位，跟進一名25歲男病人情況，發現屋內有聲響但大門反鎖並無人應門，擔心有意外，遂報警求助。警方和消防員趕至破門入屋，赫見男病人的50歲母親倒臥地上，經檢查後證實返魂乏術。25歲男病人當時在屋內，涉嫌謀殺被捕。現場消息指，男疑兇有精神病紀錄，及暴力傾向，需要定期覆診。女死者已死去兩至三天，初部相信是窒息致死。