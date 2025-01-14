旺角藥坊男子疑用500元偽鈔找數　遇店員爆粗驅趕仍稱「唔收畀返我」

臨近歲晚「假鈔黨」再現。一名穿黑衣男子今日早上10時許，到旺角奶路臣街一間藥坊購買兩包共值20元的沙嗲魚串包，並圖以一張500元偽鈔結帳，惟店員接過該鈔票並離開作簡單檢驗後，已洞悉該張鈔票有異，遂折返並質問該男子「你係咪玩嘢呀？」男子懷疑見事敗，藉詞稱「你唔收你畀返我啊」，最終被店員起腳驅趕離開。

網上流傳一段閉路電視片段，顯示一名黑衣男子在一間藥坊，手持兩包沙嗲魚串到櫃位結帳，其間取出一張鈔票付款。店員接過鈔票後作簡單檢驗，包括「甩一甩」和在以燈光照射，在得悉有問題後隨即折返，並舉起男子欲購買的沙嗲魚串作勢襲擊對方，連番以粗口斥責對方及質問「你係咪玩嘢呀？」

男子起初回應稱不知道鈔票有問題，「屋企人畀我㗎喎」，及後再連番被店員用粗口指罵，懷疑見事敗遂打算取回鈔票了事，「你唔收咁畀返我吖，你500蚊唔收你畀返我吖」、「唔係啊，你唔收你畀返我啊。」店員之後更走出櫃位及起腳踢向男子，高呼「×你老×臭×，你搵食行遠少少啦×你老×」、「你企喺度吖」。兩人之後繼續在店外爭吵，片段至此結束。

涉事店員及後接受傳媒訪問承認事件，指該名男子曾多次光顧，今次是首度行使偽鈔，又稱該張偽鈔紙質不算差，不過「摸上手就知唔對路」，同時指出當時店內只有他和男子兩人，由於對方經驅趕後已離開故沒有報警，但就未有交還該張偽鈔，以免有下一個商戶受害。