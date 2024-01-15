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2024-01-15 04:30:27
日報

旺角藥店「斤變錢」劏內地客 索價逾2萬海關拘2男

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藥店劏客

藥店職員被捕。(蘇文傑攝)

藥店劏客

涉案藥房。(蘇文傑攝)

無良藥店以「斤變錢」手法誤導旅客購物的事件時有發生。海關近日接獲一名年約30歲的內地旅客舉報，在旺角花園街「友和日韓藥店」購買中藥材時，店員指他面色差，遂向他推銷中藥材「黑節草」，但未有正面回應計價單位，令其誤以為以斤作計價單位。事主同意購買後，另一職員隨即把藥材磨成粉，並向事主稱以「錢」為計價單位，事主最終被索價逾2萬元，較預期價格高出160倍，並因藥材已磨成粉末，被逼以1萬多元購買部分中藥材。

農曆新年加強巡查及執法

海關調查後拘捕藥店兩名分別31及33歲的男職員，涉嫌使用誤導性遺漏的不良營商手法銷售中藥材，違反《商品說明條例》。海關不良營商手法調查組高級督察何偉森指，本案疑犯故意迴避計價單位問題將藥材切碎磨粉，最後「斤變両」、「両變錢」逼使顧客購買，是常見的犯案手法。

海關強調，十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會優先處理有關個案。農曆新年將至，海關將繼續加強巡查及執法，嚴厲打擊不良營商。他提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。

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