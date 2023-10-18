旺角赤膊男站吊臂上擋路涉4罪被捕　情緒激動墮地被制服送院 (有片)

【20:24更新】旺角一名年約40歲的中國籍男子，半身赤裸站到一輛貨車吊臂上擋路。今日(18日)早上9時許，該名男子赤裸上身，只穿着長褲和拖鞋，於旺角亞皆老街近花園街路中，欲截停車輛不果，於是爬上一輛載有建築材料的吊臂車上，揮動手中一支棒，並擺出多個不同「甫士」。
警方接報到場，發現男子在工程車上揮動一條膠條，初步調查後以涉嫌「外出時沒有攜帶身份證明文件、刑事毀壞、藏有攻擊性武器及妨擾」拘捕他，並檢獲一條長約40厘米的膠條，他現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。
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吊臂車工人：未知其實際訴求
一名姓蕭的吊臂車工人表示，當時正在停紅綠燈，該名男子突然跳到吊臂車上，叫喚他也不理會。穿着長褲和拖鞋，站在吊臂上舉手彎腰，做出不同的姿勢，但沒有說話，未知其實際訴求。直至早上11時15分，該名赤膊男子情緒激動，失足跌落約4米下地面，被制服送廣華醫院治理。警員戴上頭盔及持盾牌在場戒備，列發現精神紊亂人士。
亞皆老街往大角咀方向全線封閉
運輸署早上宣布因有人在危險位置，亞皆老街往大角咀方向近洗衣街的一度全線封閉，建議駕駛人士考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。九巴亦公布特別交通消息，途經該處的巴士路線班次或會有所延誤。至早上11時57分，運輸署宣布部份行車線已解封，受影響的巴士服務已陸續回復正常。