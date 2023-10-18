旺角赤膊男站吊臂上擋路涉4罪被捕　情緒激動墮地被制服送院 (有片)

【20:24更新】旺角一名年約40歲的中國籍男子，半身赤裸站到一輛貨車吊臂上擋路。今日(18日)早上9時許，該名男子赤裸上身，只穿着長褲和拖鞋，於旺角亞皆老街近花園街路中，欲截停車輛不果，於是爬上一輛載有建築材料的吊臂車上，揮動手中一支棒，並擺出多個不同「甫士」。

警方接報到場，發現男子在工程車上揮動一條膠條，初步調查後以涉嫌「外出時沒有攜帶身份證明文件、刑事毀壞、藏有攻擊性武器及妨擾」拘捕他，並檢獲一條長約40厘米的膠條，他現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。

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