旺角道大廈突降「石屎雨」擊中貨車 司機受傷送院 幸未釀巨災

香港樓齡逾半世紀的舊廈、唐樓數以千計，不少因日久失修成為都市「計時炸彈」，昨更險釀巨災。昨午約2時半，人多車多的旺角道近通菜街行人路旁近過馬路處，突降「石屎雨」，大量石屎碎片從大廈高層飛墮馬路，擊中停泊該處的中型貨車，57歲貨車司機疑在走避期間扭傷頸部及腰部，需送廣華醫院治理。警方其後拘捕兩名男子，為大廈法團主席和單位業主，而單位租客則匆匆離開肇事單位。有工程師指，近日連場大雨，雨水從樓宇老化產生的裂縫流入石屎內會加速其「軟化」和變重、失去與鋼筋的黏附力，加上鋼筋生銹膨脹，最終導致石屎脫落。
突降「石屎雨」現場為旺角道近通菜街、旺角道30號的寶安大廈，頂樓單位於昨午約2時半突有大量石屎墮落地面，擊中一輛中型貨車，車斗損毀。石屎、簷篷碎片夾著部分金屬支架及雜物散落一地，鋪滿3條行車線，往洗衣街一段路面一度全線封閉。警員接報到場後登樓調查。警方初步調查後相信，石屎及雜物由寶安大廈天台簷篷位墜下，簷篷損毀位置長約4至5米、闊約半米，地面受影響範圍面積約30米乘30米。警員其後以涉嫌容許物體從高處墮下，拘捕55歲姓何該單位的業主和62歲姓陳的寶安大廈業主立案法團主席。消防及屋宇署人員其後一同登上雲梯檢視大廈外牆。有目擊事件的地舖食肆職員指，石屎墮下後有十數名受驚途人即時躲進該食肆，幸好當時路旁行人少，否則恐造成大量傷亡；另有目擊者指，石屎墮地一刻發出巨響，起初以為是爆炸或撞車。
女租客：單位有個大窿，住唔到
涉事的寶安大廈建於1966年，樓齡57 年。消息指，意外現場為16樓，涉事簷篷存在多年，上址單位亦經過數次轉手，現有業主沒有做任何維修工程，不排除今次意外與日久失修有關。相信居於單位的一男一女租客，於事發後，慌忙執拾行李離開，女租客表示擔心大廈結構安全問題，又引述消防指單位冷氣機有機會墮下，昨已即時拆除，她又稱：「單位依家有個大窿，住唔到啦，惟有搬去酒店暫住一至兩星期先。」她指，以她所知，業主已就事件到警署落口供，之後會再與對方商討冷氣機和和其他賠償問題。
翻查市建局全資附屬公司香港樓宇復修促進服務有限公司網頁，發現寶安大廈早於2021年11月公告已參與市建局「招標妥」、「樓宇更新大行動2.0」等大廈維修工程，就招聘工程顧問進行大廈維修工程。消息指，法團已多次舉行會議，至今年較早時，政府才批核維修工程，但大廈至今仍未招標。民建聯立法會議員鄭泳舜稱，不少業主立案法團受到疫情和維修費用高昂影響，導致樓宇的維修進度不理想，令舊樓猶如潛在城市中的「計時炸彈」。
簷篷等凸起部分較容易脫落
註冊結構工程師倪學仁指，石屎脫落或與連場大雨和樓宇老化導致樓宇表面出現裂痕有關，因石屎遇水後會軟化和變重，失去與鋼筋的黏附力；而當鋼筋接觸水分，亦會有機會出現銹蝕、膨脹，最後令石屎爆裂。他續指，只要樓宇老化任何位置都有可能出現石屎脫落，而樓宇簷篷等凸起的部分更容易出現石屎脫落；倪建議業主平日可觀察樓宇外牆有否出現裂痕、拱起，若有發現應盡早請人維修。