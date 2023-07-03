旺角道大廈突降「石屎雨」擊中貨車 司機受傷送院 幸未釀巨災

香港樓齡逾半世紀的舊廈、唐樓數以千計，不少因日久失修成為都市「計時炸彈」，昨更險釀巨災。昨午約2時半，人多車多的旺角道近通菜街行人路旁近過馬路處，突降「石屎雨」，大量石屎碎片從大廈高層飛墮馬路，擊中停泊該處的中型貨車，57歲貨車司機疑在走避期間扭傷頸部及腰部，需送廣華醫院治理。警方其後拘捕兩名男子，為大廈法團主席和單位業主，而單位租客則匆匆離開肇事單位。有工程師指，近日連場大雨，雨水從樓宇老化產生的裂縫流入石屎內會加速其「軟化」和變重、失去與鋼筋的黏附力，加上鋼筋生銹膨脹，最終導致石屎脫落。

突降「石屎雨」現場為旺角道近通菜街、旺角道30號的寶安大廈，頂樓單位於昨午約2時半突有大量石屎墮落地面，擊中一輛中型貨車，車斗損毀。石屎、簷篷碎片夾著部分金屬支架及雜物散落一地，鋪滿3條行車線，往洗衣街一段路面一度全線封閉。警員接報到場後登樓調查。警方初步調查後相信，石屎及雜物由寶安大廈天台簷篷位墜下，簷篷損毀位置長約4至5米、闊約半米，地面受影響範圍面積約30米乘30米。警員其後以涉嫌容許物體從高處墮下，拘捕55歲姓何該單位的業主和62歲姓陳的寶安大廈業主立案法團主席。消防及屋宇署人員其後一同登上雲梯檢視大廈外牆。有目擊事件的地舖食肆職員指，石屎墮下後有十數名受驚途人即時躲進該食肆，幸好當時路旁行人少，否則恐造成大量傷亡；另有目擊者指，石屎墮地一刻發出巨響，起初以為是爆炸或撞車。