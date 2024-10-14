旺角busking天降玻璃樽險中群眾　表演者：唔鍾意可以報警

一名熱愛街頭表演的青年於旺角鬧市彈結他唱歌期間，突有一個玻璃樽從天而降，玻璃碎片四濺，險傷及在場觀眾(Threads)

一名熱愛街頭表演(busking)的男子，前晚於旺角鬧市彈結他唱歌期間，突有一個玻璃樽從天而降，玻璃碎片四濺，險傷及在場觀眾，男子事後在社交媒體發文，懷疑有人不喜歡其音樂而施襲，感歎「香港busking好難」。

男子Cyrus於社交平台Threads發文，指前晚10時半在港鐵旺角站E1出口的文華商場對開進行街頭表演，期間有一個玻璃樽從高處墮下，跌落觀眾及路人旁邊，玻璃碎片四濺，其身邊全是玻璃碎，幸無人受傷，但因擔心兇徒繼續高空擲物甚至拋下腐蝕性液體，遂報警求助。