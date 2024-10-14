旺角busking天降玻璃樽險中群眾　表演者：唔鍾意可以報警

一名熱愛街頭表演(busking)的男子，前晚於旺角鬧市彈結他唱歌期間，突有一個玻璃樽從天而降，玻璃碎片四濺，險傷及在場觀眾，男子事後在社交媒體發文，懷疑有人不喜歡其音樂而施襲，感歎「香港busking好難」。
男子Cyrus於社交平台Threads發文，指前晚10時半在港鐵旺角站E1出口的文華商場對開進行街頭表演，期間有一個玻璃樽從高處墮下，跌落觀眾及路人旁邊，玻璃碎片四濺，其身邊全是玻璃碎，幸無人受傷，但因擔心兇徒繼續高空擲物甚至拋下腐蝕性液體，遂報警求助。
「住得旺角預左」言論 引發網民批評
Cyrus指在香港街頭busking只需申請「在公眾街道或道路奏玩樂器許可證」，事發時並非晚上11時過後，強調他唱歌不算深夜擾人清夢，呼籲不喜歡聽其唱歌的人不要高空擲物洩憤，以免傷及無辜，「想講香港busking好難，當然有人鍾意、有人唔鍾意，唔鍾意可以報警，如果要私了可以搵我，但掉到一啲無辜嘅人就好過分！」他強調「後生仔只係假期玩個音樂，街邊啲紅綠燈車聲人聲都大聲過我哋好多。」又指「或者咁講住得旺角預左，好似住台北西門町都預左嘅一樣。」惟其「住得旺角預左」言論引發網民批評，其後有關帖文已被刪去。
警方暫未有任何發現
警方回覆傳媒表示，前晚10時41分接獲一名27歲男子報案，指他在旺角文華商場對開唱歌，其間有人從高處擲下一個500毫升的玻璃樽，跌落行人道路上，玻璃碎片四散，未有途人被擊中。警方到場封鎖10米乘10米的範圍，又到附近樓宇搜索調查，但未有任何發現，案件列「高空擲物」處理跟進。