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2023-10-20 17:55:11

昂坪360下月起平均加價近15%　成人來回門票270元

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昂坪360下月起平均加價近15%　成人來回門票270元

昂坪360下月起平均加價近15%　成人來回門票270元

昂坪360宣布將於111日起調整纜車票價，平均加價近15%，而公司對上一次調整票價為201810月。加價後，成人來回標準門票由235元加至270元；成人來回水晶車廂門票由315元，加至350元；去年底推出的全景纜車 Crystal+成人套票（一程全景車廂及一程標準車廂）由360元加至395元。

小童來回標準門票，由110元加至135元；小童來回水晶車廂門票，則由190 元加至215元；小童全景纜車Crystal+套票（一程全景車廂及一程標準車廂）由235元加至260元。而長者票價及「360全年通」的票價維持不變。

昂坪360下月起平均加價近15%　成人來回門票270元

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推出港人專享優惠

與此同時，昂坪360推出港人專享優惠，香港居民年底前可以原價購票；香港居民於即日起至明年1231日期間，於生日當天，可免費享用來回昂坪纜車（標準車廂）一次，同時可以8折購買最多3張即日來回纜車門票（標準車廂）；由今年111日至明年1231日購買或續期「360全年通」，即可於購買當天，以8折優惠，購買最多3張即日來回的纜車門票（標準車廂）；為響應長者日，昂坪360將於今年1119日長者日當天，為長者提供特別優惠，凡6064歲持樂悠咭或65歲或以上持長者咭之香港居民，可以優惠價50元，購買原價155元的來回纜車門票（標準車廂）一張

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