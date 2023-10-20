昂坪360下月起平均加價近15%　成人來回門票270元

昂坪360宣布將於11月1日起調整纜車票價，平均加價近15%，而公司對上一次調整票價為2018年10月。加價後，成人來回標準門票由235元加至270元；成人來回水晶車廂門票由315元，加至350元；去年底推出的全景纜車 Crystal+成人套票（一程全景車廂及一程標準車廂）由360元加至395元。

小童來回標準門票，由110元加至135元；小童來回水晶車廂門票，則由190 元加至215元；小童全景纜車Crystal+套票（一程全景車廂及一程標準車廂）由235元加至260元。而長者票價及「360全年通」的票價維持不變。