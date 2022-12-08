昂坪360冀推包車廂可直播表演 楊潤雄：周邊山徑已完成改善

昂坪360全新高逾八成視野的全景纜車Crystal+周六投入服務，今日（8日）舉辦啟用儀式，試坐新纜車的文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，新車廂有360度視野，望到大嶼山面貌和港珠澳大橋等基建，感覺良好，並提到政府已完成周邊山徑改善工程，翻新昂坪自然中心，指昂坪360在當局致力豐富旅遊資源同時貢獻。昂坪360指，計劃推出車廂婚攝、直播廂等服務。
楊潤雄指，昂坪360是重要旅遊景點，疫情期間靈活變通，推出本地優惠，又投資新車廂研發，為準備旅遊復甦作準備。他又說，旅遊事務處、漁護署和土木工程拓展署已完成山徑指示牌和路段改善工程。他表示，政府會繼續在防疫抗疫大前提下，為旅遊業界盡量提供營運空間，並指新入境團安排下，昂坪360已接待數個入境團，認為發出正面和鼓勵信息，讓旅客和旅遊夥伴知道香港逐步回復打通聯通角色。
昂坪360：入境檢疫等防疫限制逐步放寛 對前景充滿信心
昂坪360董事局主席楊美珍指，隨入境檢疫等防疫限制逐步放寛，相信海外旅客將很快重臨本港，對前景充滿信心。董事總經理劉偉明提到，推廣希望為纜車塑造新服務嘗試，包括婚紗拍攝、直播、表演等，笑言「做咩都得，合法就得」。
全景纜車共有7部，約10分鐘有一架，每個車廂可載10人，車頂裝有太陽能電池板，為車廂燈光和公共關播系統供電，玻璃表層貼有防紫外光遮光貼，減低太陽直射車廂。
早鳥優惠價「最後聽日」低至65折優惠，成人235元、原價360元，包各一程全景纜車和標準車廂來回車程。