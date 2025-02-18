昂坪360去年共接待156萬人次　纜車收入約4.13億元創歷史新高

昂坪360今日(18日)表示，去年纜車收入創歷史新高，去年全年共接待156萬人次，較前年增逾一成，平均每日有超過4,843人到訪；纜車全年收入約4.13億元，按年升約三成，較疫情前就則上升約32%，為歷史新高。另外，昂坪360透露邀得本地雪糕品牌，於昂坪市集開設雪糕旗艦店，將成為本港首間同時提供超過100種口味的雪糕店。

昂坪360公布去年營運情況，指2024全年共接待156萬名賓客，較2023年增加約 13%。平均每日有4,843名賓客到訪，同樣比2023年(4,283人次)升約13%。總賓客人數及日均賓客人數與疫情前的數字相比，均有接近 10%升幅。

賓客來自不同地區，佔比重最多的為短途地區市場(37%)、其次為中國內地(29%)，本地(20%)及長途地區市場(14%)緊隨其後；其中長途地區市場升幅顯著，去年的長途地區市場賓客日均人數，按年大增約84%，而短途地區市場賓客日均人數則上升34%。