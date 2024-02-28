昂坪360去年接待138萬人 年升2.5倍 增購10架全景纜車冀年底運作

通關後本港各旅遊景點都迎來不少客人。昂坪360昨表示，去年全年共接待138萬人次，較前年增加逾2.5倍，平均每日有超過4,200人到訪，整體客量恢復至2019年疫情前約九成半。另外，昂坪360透露將增購10架全景纜車Crystal+，新纜車預計將於第四季陸續抵港，並在12月投入運作。
昂坪360纜車公布去年營運情況，指2023年2月(恢復通關)至12月，日均客數為4,283人次，較2022年的1,724人次多；整體旅客回復至2019年的92%，其中內地旅客更超越疫前約三成，短線亞洲市場的旅客也升至2019年的97%。而本地訪客較疫情前增加23%；購買360全年通的人數更較2019年上升29%，反映縱使市民在開關後頻繁外遊，昂坪360仍受港人歡迎。
昂坪360董事總經理劉偉明表示，剛過去農曆新年「旺丁旺財」，年初一至八(2月10至17日)，到訪昂坪360的賓客人數較2023年農曆年升26%，亦恢復至疫情前約98%。人流同時帶動昂坪市集的消費，這段時間的人均消費金額較2023年增加29%,，比較疫情前亦增加27%。
他又提到，歡迎增加內地自由行城市西安及青島，將向兩地居民推廣；至於票價，昂坪360剛於11月調整價格，故今年內無意再變動。
劉偉明續指，全景纜車Crystal+深受歡迎，初一至初四期間使用率達100%。鑑於賓客對全景纜車的需求，昂坪360已增購10架全景纜車Crystal+車廂，新車廂預計將於今年第四季陸續抵港，並在進行安全測試及通過相關政府部門審批後，冀在12月投入運作。