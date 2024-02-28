昂坪360去年接待138萬人 年升2.5倍 增購10架全景纜車冀年底運作

通關後本港各旅遊景點都迎來不少客人。昂坪360昨表示，去年全年共接待138萬人次，較前年增加逾2.5倍，平均每日有超過4,200人到訪，整體客量恢復至2019年疫情前約九成半。另外，昂坪360透露將增購10架全景纜車Crystal+，新纜車預計將於第四季陸續抵港，並在12月投入運作。

昂坪360纜車公布去年營運情況，指2023年2月(恢復通關)至12月，日均客數為4,283人次，較2022年的1,724人次多；整體旅客回復至2019年的92%，其中內地旅客更超越疫前約三成，短線亞洲市場的旅客也升至2019年的97%。而本地訪客較疫情前增加23%；購買360全年通的人數更較2019年上升29%，反映縱使市民在開關後頻繁外遊，昂坪360仍受港人歡迎。