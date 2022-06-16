昂坪360夏季限定「360°元宇宙初體驗」 纜車門票75折

元宇宙浪潮席捲全球，今個夏日，昂坪360為賓客迎來這股驚喜熱浪——「360°元宇宙初體驗」，讓賓客360度初探元宇宙（Metaverse）「虛實」，遊走真實與虛擬世界之間，在太虛幻境逛「元宇宙萬物公司 Block177」的同時，又可在現實墟市選購實體精品；賓客可同時體驗區塊鏈（blockchain）科技，製作自己專屬的第一個NFT，從而認識這項融合高科技與財經概念的新浪潮。活動期間，購買來回纜車（標準車廂）門票可享 75 折優惠。

走進元宇宙萬物公司Block177 360 ° 元宇宙初體驗

「360°元宇宙初體驗」是昂坪360首度融合元宇宙概念和線上線下的夏季全新活動：線上方面投入區塊鏈科技，與初創公司MMMeta及旗下品牌「Block177」合作，讓賓客到訪元宇宙虛擬世界Voxels建構的「元宇宙萬物公司Block177」，公司貨品種類包羅萬有，預計至年底有過千商戶進駐。賓客透過掃描二維碼進入萬物公司點選心水產品或服務，便可即時進行線上訂購。「元宇宙萬物公司 Block177」融合虛擬與現實的創意空間，遊人可在店內欣賞3D纜車，逛遊昂坪市集内的壁畫、菩提樹及祝福鼓等打卡熱點，猶如置身現實中的昂坪市集。當中更設有線上遊戲，讓賓客贏取紀念品，而虛擬化身（AVATAR）導賞員 Ivan，更會不定時現身，帶領賓客遊歷元宇宙及送出紀念品。

Pop up 墟市&NFT尋寶遊戲 融合真假世界

假作真時真亦假，元宇宙是虛擬與實體世界的交融，在沉浸式數碼環境生活時，也要與現實接軌。「360°元宇宙初體驗」融合元宇宙跟現實生活，賓客乘搭纜車到達 昂坪市集前，可掃描二維碼由現實走進元宇宙；當到達昂坪市集的實體Pop up墟市，賓客瞬間可由虛擬返回現實，光顧元宇宙内的十多間真實商戶，把在元宇宙看到的精美商品帶回家中。

持有效纜車車票的賓客，更可參加「NFT尋寶遊戲」，只要在市集内找出3個NFT打卡熱點，成功以手機掃描全部3個QR Code集齊電子印章，便可獲紀念襟章乙套；而成功在元宇宙完成小遊戲的賓客，亦可在5間指定店舖換領昂坪 360精美文件夾乙個。另外，於元宇宙尋找到虛擬導賞員Ivan，並根據指示於指定時間及地點與真人會面，即可獲發紀念品，讓賓客體驗線上線下融合的驚喜。

「我的第一個NFT工作坊」及NFT小教室 親子同學習新知識

NFT（Non-fungible token）即非同質化代幣，是儲存於區塊鏈的獨特及不可複製數碼證明，為數碼資產提供特定擁有權；數碼藝術以往易被複製抄襲，透過NFT便能維護價值。昂坪360首度舉辦入門級的「我的第一個NFT工作坊」，於每個週末及公衆假期（7月9日及16日除外），持有小童纜車車票並於「NFT尋寶遊戲」成功掃描 3 個QR Code的賓客可免費參加「我的第一個NFT工作坊」，在預設的圖案上加添創意及填上顔色，作品經數碼化後，便會製作成為「我的第一個NFT」；活動期間所創作的NFT可免費上載至NFT平台Artzioneer，每日首100位賓客更可即場印製個人化紀念Tote Bag一個。另外，賓客可以網上預先報名參加「NFT小教室」，由香港信息安全普及教育中心創辦人陳正文博士講解元宇宙與NFT、藝術作品的關係及運作原理等，課堂後參加者可以繪畫專屬自己的畫作並製成NFT，更可即場將繪畫完成的畫作印製成Tote Bag，以及獲得限量版NFT襟章乙套。

NFT 助視障人士 展示藝術天份

NFT的出現讓人更容易發表創作，香港盲人輔導會三位視障人士將自己創作的一幅幅充滿靈氣而美麗的作品，製作成5個NFT並於Artzioneer線上平台發佈，讓全球欣賞。元宇宙及「Pop Up墟市」亦特設香港盲人輔導會攤位，售賣視障人士的手作精品。