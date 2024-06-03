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2024-06-03 04:30:29
日報

昂坪360客量回復疫情前九成半 董沛銓︰本月有多啦A夢主題纜車

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昂坪360 董沛銓

董沛銓說，昂坪市集將會革新商戶組合。(李朗僑攝)

搭乘昂坪纜車從高空俯瞰東涌和大嶼山景色，對旅客和本地人都是特別的體驗。昂坪360董事總經理董沛銓表示，昂坪360本年1至5月中，日均賓客人數按年升四成，回復至疫情前的九成半；並預告會與「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展(香港)合作，舉行「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」活動，包括本月會推出多啦A夢主題纜車、「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置。另外，昂坪市集全新常設館亦於今年下半年登場。

4月8日履新的董沛銓稱，昂坪360本月起有連串「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展(香港)活動， 屆時不單有多啦A夢主題纜車、「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置、多啦A夢1:1造型雕塑，還會有主題巨型扭蛋機，讓遊人換取法寶造型文具及其他精品。

更新與佛同行展館

董沛銓說，昂坪市集將會革新商戶組合，邀請地道美食品牌加入，成為地道美食集中地。此外，昂坪市集原有「與佛同行展館」會改造成以歷史故事為背景的主題展區，在不同的展區和劇場融入影片播放、展覽、互動等元素，以寓教於樂的內容為主。

昂坪360亦公布今年上半年營運情況，1至5月中日均賓客人數回復至疫情前(2018年)的九成半；剔除內地和澳門旅客，客群佔比最多為亞洲地區(38%)，當中菲律賓和泰國旅客人數升幅更明顯，比2018年分別增107%和15%；而內地及澳門(佔26%)、本地(佔21%)。歐美旅客佔15%，董沛銓認為與航空運力未完全恢復有關，又指過去的五一假期，客流量下降，主因受天氣影響，但仍較2018年同期增長30%。而昂坪市集人均消費較去年同期增25%，較2018年升4%。
 

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昂坪360全景纜車

全景纜車Crystal+車廂底部及車廂四面均採用全透明特製強化玻璃，景觀更開揚。

10部全景纜車第四季抵港

昂坪纜車因為纜車不同設三個票價，以來回成人票價計算，標準車廂270元、一程水晶車廂及一程標準車廂310元，來回均為水晶車廂350元，而全景纜車(一程全景纜車/一程標準車廂)收395元。當中10架全景纜車Crystal+使用率按年升160%，昂坪纜車門票收入在水晶纜車帶動下增長27%。董沛銓透露，全新10部全景纜車將於第四季陸續抵港，預計於12月起逐步投入服務，有望進一步增加纜車門票收益。票價去年11月曾調整，對於會否再調整，董沛銓指，會定期審視是否有調整的需要，暫時未有此方面的計劃。

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董沛銓指，現今旅客旅遊模式變成深度遊為主。以大嶼山自然景色和大澳文化作招徠來的昂坪360擁有優勢，其中360大嶼山觀光巴士日落班次、360大澳通及360文化探索導賞團大受歡迎；透露昂坪360未來會繼續以季節主題活動和大澳深度遊吸引旅客。他認為，昂坪360要繼續有「更新」、做好服務，令配置迎合旅客要求，而推出的活動也要捕捉市場的脈搏，令昂坪360表現不單回到疫情前的百分百水平，更能超越疫情前。

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