昂坪360推「昂坪行山探索遊」 行山「打卡」領禮品 響應四山旅遊

活動邀請了一眾來自東涌天主教學校（小學部）的小學生參與，冀將活動帶入社區。

至當局大力推動旅遊發展後，社會各界都不斷發掘旅遊資源，發展各種旅遊方式。昂坪360趁秋高氣爽推出「昂坪行山探索遊」活動，在昂坪觀景台、彌勒山郊遊徑等行山徑，透過嶄新的網上「打卡」遊戲，鼓勵賓客探索昂坪一帶各行山路線，同時換領纜車門票和精品。昂坪360表示活動響應政府「四山」旅遊項目，發展以「咫尺山海、城嶺風光」為主題的綠色旅遊。漁護署亦表示，會持續優化四山旅遊項目，敬請大眾密切留意。

「昂坪行山探索遊」活動設同名的網頁應用程式，向賓客提供昂坪一帶，昂坪觀景台、彌勒山郊遊徑、昂坪棧道及昂坪自然步道(鳳鳯山段)四條行山徑的路線長度、預計行走時間、難度、路線圖以及沿途景觀相片等資訊。