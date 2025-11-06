昂坪360推「昂坪行山探索遊」 行山「打卡」領禮品 響應四山旅遊

至當局大力推動旅遊發展後，社會各界都不斷發掘旅遊資源，發展各種旅遊方式。昂坪360趁秋高氣爽推出「昂坪行山探索遊」活動，在昂坪觀景台、彌勒山郊遊徑等行山徑，透過嶄新的網上「打卡」遊戲，鼓勵賓客探索昂坪一帶各行山路線，同時換領纜車門票和精品。昂坪360表示活動響應政府「四山」旅遊項目，發展以「咫尺山海、城嶺風光」為主題的綠色旅遊。漁護署亦表示，會持續優化四山旅遊項目，敬請大眾密切留意。
「昂坪行山探索遊」活動設同名的網頁應用程式，向賓客提供昂坪一帶，昂坪觀景台、彌勒山郊遊徑、昂坪棧道及昂坪自然步道(鳳鳯山段)四條行山徑的路線長度、預計行走時間、難度、路線圖以及沿途景觀相片等資訊。
另外，持應用程式的賓客可掃瞄位於山徑指定位置的二維碼，即可收集電子印章憑指定數量的印章及即日纜車門票或有效360全年通，或可換領「昂坪行山探索遊」獎牌、National Geographic Apparel漁夫帽及斜孭袋、DECORTÉ黛珂人氣星品集錦套盒等精美禮品。
董沛銓：體驗昂坪獨特綠色旅遊資源
昂坪360董事總經理董沛銓在啟動禮致辭時指，昂坪纜車依山而建，鄰近多條山徑，昂坪360期望能夠讓更多人認識這些天然瑰寶，豐富賓客的旅遊體驗，而昂坪行山探索遊活動響應政府「四山」旅遊項目，結合遊戲和行山元素，盼能夠讓更多人體驗昂坪的獨特綠色旅遊資源。
漁護署優化山徑設施
漁護署長黎堅明亦於活動上表示，綠色旅遊已成為香港旅遊的新焦點，漁護署會持續優化四山的山徑設施，並串聯旅遊業界和鄰近旅遊點的營辦商，進一步規劃綠色旅遊行程，發展旅遊產品，加強推廣「四山」，敬請大家密切留意。
全年通優惠
昂坪360同時推出360全年通優惠，即日起至2025年12月31日，購買兩張360全年通即可享85折優惠，在一年內無限次乘搭昂坪纜車(標準車廂），鼓勵賓客與親友多次到訪，親自體驗行走不同山徑的樂趣。