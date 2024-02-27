昂坪360纜車訪客數回復至疫前95% 增購10全景纜車料第四季啟用

昂坪360今日(27日)表示，去年全年共接待138萬人，較2022年增加超過2.5倍，平均每日有超過4200人到訪，較2022年增加近1.5倍，整體客量恢復至疫情前的2019年約九成半。另外，昂坪360透露將增購10架全景纜車，新纜車預計將於第四季陸續抵港，並在12月投入運作。

昂坪360纜車在新春傳媒午宴公布去年營運情況，指2023年2月復常以來，共接待138萬名顧客，回復至2019年95%。由2月至12月整體旅客也回復至2019年的92%，其中內地旅客更超越疫前，高出約三成，短線亞洲市場的旅客也升至2019年的97%。而本地賓客到訪本地到訪賓客人數較疫情前增加23%；購買360全年通的人數更較2019年上升29%，反映縱使市民在開關後頻繁外遊，昂坪360仍受港人歡迎。