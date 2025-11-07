昂坪360響應四山旅遊 推行山探索遊 山徑「打卡」領禮品

昂坪360推出結合遊戲和行山元素的活動。右一是昂坪360董事總經理董沛銓。

當局大力推動旅遊發展後，社會各界均不斷發掘旅遊資源。昂坪360趁秋高氣爽推出「昂坪行山探索遊」活動，推廣昂坪觀景台、彌勒山郊遊徑等4條行山徑，山行人士於山徑指定位置的掃二維碼「打卡」，儲滿指定印章，並持纜車門票可換取禮品。昂坪360表示活動響應政府「四山」旅遊項目，發展以「咫尺山海、城嶺風光」為主題的綠色旅遊。漁護署亦表示，會持續優化四山旅遊項目。

為方便行山人士，活動亦推出「昂坪行山探索遊」網頁及應用程式，當中提供4條行山路線包括秋冬季有芒草搖曳的彌勒山郊遊徑、無盡天空與山巒的「昂坪棧道」、可欣賞天壇大佛及昂坪纜車的「昂坪觀景台」，以及可沿「天梯」攀登到香港第二高峰鳳凰山的「昂坪自然步道(鳳凰山段)」。當中會提供路線長度、預計行走時間、難度、路線圖以及沿途景觀相片等資訊，市民先了解按照個人能力及需要，選取適合的行山徑。程式亦提供行山安全資訊連結，鼓勵行山前做好準備，確保安全。