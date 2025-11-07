昂坪360響應四山旅遊 推行山探索遊 山徑「打卡」領禮品

當局大力推動旅遊發展後，社會各界均不斷發掘旅遊資源。昂坪360趁秋高氣爽推出「昂坪行山探索遊」活動，推廣昂坪觀景台、彌勒山郊遊徑等4條行山徑，山行人士於山徑指定位置的掃二維碼「打卡」，儲滿指定印章，並持纜車門票可換取禮品。昂坪360表示活動響應政府「四山」旅遊項目，發展以「咫尺山海、城嶺風光」為主題的綠色旅遊。漁護署亦表示，會持續優化四山旅遊項目。
為方便行山人士，活動亦推出「昂坪行山探索遊」網頁及應用程式，當中提供4條行山路線包括秋冬季有芒草搖曳的彌勒山郊遊徑、無盡天空與山巒的「昂坪棧道」、可欣賞天壇大佛及昂坪纜車的「昂坪觀景台」，以及可沿「天梯」攀登到香港第二高峰鳳凰山的「昂坪自然步道(鳳凰山段)」。當中會提供路線長度、預計行走時間、難度、路線圖以及沿途景觀相片等資訊，市民先了解按照個人能力及需要，選取適合的行山徑。程式亦提供行山安全資訊連結，鼓勵行山前做好準備，確保安全。
行山除可欣賞美景，更可獲豐富獎品，市民或旅客透過應用程式的掃描位於山徑指定位置的二維碼，即可收集電子印章，憑指定數量的印章及即日纜車門票或有效360全年通，或可換領「昂坪行山探索遊」獎牌、漁夫帽及斜孭袋等精美禮品。惟數量有限，先到先得。
昂坪360董事總經理董沛銓昨在啟動禮致辭時指，昂坪纜車依山而建，鄰近多條山徑，昂坪360期望能夠讓更多人認識這些天然瑰寶，豐富賓客的旅遊體驗。而昂坪行山探索遊活動響應政府「四山」旅遊項目，結合遊戲和行山元素，盼能夠讓更多人體驗昂坪的獨特綠色旅遊資源。
漁護署優化山徑設施
漁護署長黎堅明出席活動時稱，綠色旅遊已成為香港旅遊的新焦點，漁護署會持續優化四山的山徑設施，並串聯旅遊業界和鄰近旅遊點的營辦商，進一步規劃綠色旅遊行程，發展旅遊產品，加強推廣「四山」。
全年通優惠
此外，昂坪360同時推出360全年通優惠，即日起至下月底，購買兩張360全年通即可享85折優惠，在一年內無限次乘搭昂坪纜車(標準車廂)，鼓勵市民與親友多次到訪，親自體驗遠足不同山徑的樂趣。