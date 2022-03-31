昂坪360｜去年訪客年增近八成本地客增132% 疫中品牌合作創旅遊零售雙贏

「昂坪360」公布2021年整體訪客量近46萬人次，按年上升近八成，當中本地客增132%，購買年票的賓客更按年大增七成，全年業務收入升58%。去年疫情一度穩定，昂坪360指，期間舉辦多項合作主題活動，包括《2021 年度叱咤樂壇流行榜頒獎》、「昂坪戶外遊藝會 Outdoor ARTcation」、又與國際朱古力品牌合作推出聖誕主題活動等，成功吸引本地客到訪昂坪市集，形容策略令旅遊與零售雙贏。

疫情間辦主題活動成功吸本地客

董事總經理劉偉明表示，去年因應港府抗疫措施及纜車的定期維修安排，昂坪纜車全年營運日數合共323天；纜車車廂載客量因應保持社交距離而大幅降低，加上全球旅遊業接近停頓導致訪港旅客大減，影響賓客數目。同時昂坪市集的室內景點，亦因配合防疫措施而停開多時，影響經營。不過去年藉不同合作活動，本地客增長強勁，以假期計，去年復活節長期到訪本地客按年大增逾8倍，可見長假期間舉辦創意活動成功吸引大批賓客到訪。他補充，在疫情陰霾下，積極與不同品牌合作冀產生協同效應，互惠共贏，給予賓客一個難忘的旅遊體驗和回憶，帶動到訪昂坪的人流及消費，亦得到52個營銷和宣傳獎項，破歷年紀錄，證團隊獲肯定。

纜車系統可靠度歷年最佳

昂坪360並提到，儘管疫情影響日常的商業營運，但團隊仍繼續致力維護纜車系統的穩定性及可靠度。纜車系統於2021年的平均可靠度達至99.95%，創下歷年最佳紀錄，相等於每日8小時的營運時間中，平均只有少於1分鐘的延誤。