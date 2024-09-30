明十一國慶 官員出席慶祝活動 旅遊業界對內地旅客訪港數字樂觀

明日是中華人民共和國成立75周年，香港有一連串慶祝活動。行政長官李家超和一眾政府高官將出席升旗儀式和國慶酒會。此外，內地亦迎來一連7日的黃金周長假期，旅遊業界對訪港旅客數字樂觀，料為疫情前的七成多。餐飲業界則預料生意額有一成至一成半的增長。
國慶當日，政府將照例舉辦升旗儀式，儀式於上午8時在灣仔會展外的金紫荊廣場舉行。社會賢達及制服團隊成員會出席儀式，現場不會設立公眾觀禮區。升旗儀式中，警察樂隊將會奏樂；在歌唱家陳永和譚樂軒的領唱下，庇理羅士女子中學和皇仁書院合唱團會獻唱國歌；特區政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。升旗儀式結束後，政府會在會展三樓大會堂舉行國慶酒會。
另外，內地黃金周長假啟動在即，預計期內有約115萬至120萬內地旅客訪港，按年增近兩成。其中旅行團約850個，約3萬名內地旅客，按年有近一成增長。旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，國慶假期的本港酒店房價按年有所回落，預計旅行團內地旅客較多逗留一晚，自由行客約逗留兩晚。
料內地旅客為疫情前約七成
楊淑芬表示，適逢國慶75周年，香港推出多項優惠，國慶日亦有煙花等活動，加上旅發局在內地的宣傳，相信可吸引旅客，對今年的內地訪港旅客數字感樂觀。她續指，今年國慶的內地訪港旅客數字預計為疫情前的七成多，相信數字會穩步恢復，但需要時間。
另外，香港餐飲聯業協會主席楊振年表示，估計國慶期間的生意額有望按年增長10%至15%，他解釋，國慶並非本港長假期，較少人外遊；加上近期港人北上數字亦有所下跌，同時股市暢旺，以及國慶期間有多項節目，對生意升幅感到樂觀。
楊振年表示，自由行旅客餐飲消費模式改變，即使內地團數字預計上升，但預計並非普遍食肆受惠。他又指，內地旅客較多光顧大眾化食肆，業界有透過內地社交媒體宣傳。