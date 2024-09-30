明十一國慶 官員出席慶祝活動 旅遊業界對內地旅客訪港數字樂觀

明日是中華人民共和國成立75周年，香港有一連串慶祝活動。行政長官李家超和一眾政府高官將出席升旗儀式和國慶酒會。此外，內地亦迎來一連7日的黃金周長假期，旅遊業界對訪港旅客數字樂觀，料為疫情前的七成多。餐飲業界則預料生意額有一成至一成半的增長。

國慶當日，政府將照例舉辦升旗儀式，儀式於上午8時在灣仔會展外的金紫荊廣場舉行。社會賢達及制服團隊成員會出席儀式，現場不會設立公眾觀禮區。升旗儀式中，警察樂隊將會奏樂；在歌唱家陳永和譚樂軒的領唱下，庇理羅士女子中學和皇仁書院合唱團會獻唱國歌；特區政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。升旗儀式結束後，政府會在會展三樓大會堂舉行國慶酒會。