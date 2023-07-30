明天公布第二季本地生產總值預估數字 陳茂波：料第二季增長放緩

財政司司長陳茂波今日(30日)發表網誌，提到發放消費券及舉辦「開心香港」系列活動，有助刺激市民消費，為商舖及旅遊景點帶動人流。他表示，明天公布的第二季本地生產總值預先估計數字，雖然按年增長幅度可能較第一季稍為放緩，但強調整體經濟情況仍有改善。陳茂波又指，疫後訪港旅客更注重本地文化深度遊，期望與業界共同探討更多新穎構思，吸引更多旅客留港消費。



陳茂波：私人消費錄得增長 陳茂波在網誌中表示，近日是商場或街上都人流不少，一些受歡迎的食肆、商鋪和旅遊景點，更不時出現人龍。早前的書展、近日的動漫展，更是人頭湧湧，相信是消費券帶動市民消費。「開心香港」系列活動以至「樂聚維港嘉年華」，都為市民提供了周末好去處。 他表示，拉動本港經濟增長「三頭馬車」，私人消費在第二季仍然是支撐增長的主要環節。零售業總銷貨值四至五月合計繼續上升17%，回復到2018年同期逾八成半。食肆方面，預料仍能繼續錄得顯著按年增長，並可如第一季保持平均每月90億元以上水平。

料第二季本地生產總值或會放緩 然而，「三頭馬車」中的貨物出口，在外圍環境持續疲弱下仍然面對相當嚴竣的壓力。香港商品出口貨值在第二季繼續按年下跌13%。輸往內地、美國及歐盟的出口均有減少，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口亦繼續錄得不同程度的跌幅。至於另一頭馬車本地固定投資，在第一季一度扭轉跌勢後，最近有放緩跡象。受到加息和外圍經濟前景疲弱所影響，固定投資在第二季料會略為回軟。 陳茂波表示，明天公布的第二季本地生產總值預先估計數字，雖然按年增長幅度可能較第一季稍為放緩，但整體經濟仍處於改善的軌道上。