明年動工 新世界首批資助私樓 元朗欖喜路300單位最快2027落成

新世界團隊已申請改劃選址(藍色部分)的土地用途，並計劃在左側部分興建資助私樓。

由新世界發展創立的的非牟利房社企「新世界建好生活」，首個私人資助房屋項目選址敲定，位於私樓溱柏一街之隔、元朗欖喜路一幅約3.03萬平方呎土地，將提供約300個單位。「新世界建好生活」本月初已向城規會提交土地改劃申請，預計項目最快於2023年動工，2027年落成。

「新世界建好生活」團隊昨公布首個私人資助房屋項目細節，選址位於元朗欖喜路，地盤面積約3.03萬平方呎，現時為建材公司放置建築物料和工程車輛等。團隊預計將興建一幢樓宇，料總樓面面積為約15.1萬平方呎，提供約300個單位。項目最快明年動工，2027年落成。

月初申請土地改劃

項目選址於2017年獲城規會批准改劃為「其他指定用途(藝術品儲存及公眾休憩用地)」，並於去年正式修訂元朗分區計劃大綱核准圖。團隊指，地段右側位處欖喜路和公庵路交界，經顧問評估後認為噪音影響較大，故維持原訂用途，沒有計劃興建私人樓宇；首個私人資助房屋項目的選址則位處地段左側。團隊已於本月初向城規會提交土地改劃申請。

新世界近年在區內有多個住宅項目，包括2014年入伙的溱柏和2020年入伙的瑧頤。團隊形容選址鄰近多個私人屋苑，已具備社區生活配套，交通便捷可達，加上土地業權完整，新世界並無持有項目的相連土地，適合發展私人資助房屋項目。而附近地段將興建公營資助房屋及青年宿舍等 ，團隊預期該區日後生活配套將更完善。

交通方面，從選址可乘坐小巴至港鐵元朗站，車程約10分鐘；亦有巴士直達觀塘(268C)和銅鑼灣(968)。而翻查Google地圖及九巴網頁，選址與巴士站距離約6分鐘步程，目前只有早上有特別班次。

至於社區設施方面，步行約10分鐘可達元朗公園、元朗大球場和公眾泳池等社區設施；步行至元朗大馬路則約需20分鐘。

金管局銀行對「漸進式按揭」回應正面

團隊計劃向買家提供「上車易按揭」及「漸進式供款」按揭模式，買家只須承造單位樓價一半的按揭，餘下一半樓價的按揭可在成交後十年內一次過或分階段承造，以解決缺乏大額首期、置業初期供樓吃力的問題。

團隊指，有就「漸進式按揭」建議與金管局及銀行業界磋商並獲正面回應，現正研究具體細節。他們亦會參考現行資助房屋的做法，包括擔保期、轉讓限制，以及重新按揭等方面的處理。團隊亦正籌備計劃的申請資格及審批細節，並參考現行居屋資格審批安排，待細節落實或有消息時再公布。